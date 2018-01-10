Victoria Lopyreva’ya hacker şoku!

2018 Dünya Kupası'nın iyi niyet elçisi olan Rus model Victoria Lopyreva'nın Instagram hesabı hacklendi, paylaşılan uygunsuz fotoğraflar nedeniyle Lopyreva takipçilerinden özür diledi.

Rusya’da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası’nın iyi niyet elçisi olan Victoria Lopyreva, hackerların hedefi oldu. Güzel modelin hesabını ele geçiren hackerlar hesap üzerinden farklı kişilere ait çıplak fotoğraflar yayınladı.

1.7 milyon takipçisi olan güzel model neye uğradığını şaşırırken hesabından yayınlanan kadın ve erkeklere ait fotoğraflar kısa sürede yayıldı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye de gelen ve Galatasaray-Akhisarspor maçını yerinden izleyen Victoria Lopyreva bir süre sonra hesabını geri almayı başardı ve uygunsuz içerikleri temizledi. Lopyreva bir öxür açıklaması da yayınlayarak hacker kurbanı olduğunu ifade etti.

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