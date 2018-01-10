van Persie’den taraftarları çıldırtan paylaşım!
Fenerbahçe’de sakatlığı sebebiyle bir türlü forma istikrarını sağlayamayan Van Persie, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Daha önce “Arkamdan konuşmayın” yazılı tişörtle hakkında çıkan haberler için adeta mesaj gönderen Hollandalı yıldız, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Göndermeleriyle Fenerbahçe taraftarlarını kızdıran van Persie bu kez de üzerinde İngilizce 1-parti, 2-uyku (isteğe bağlı,keyfime göre), 3-başa dön tekrar et yazılı tişört giydi. Çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan yıldız oyuncuya sarı lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi.
İŞTE VAN PERSIE’NİN O FOTOĞRAFINA GELEN YORUMLAR:
Robin Van Persie senden nefret ediyorum
— Ç İ Ç E K (@leaderofflowers) 10 Ocak 2018
Rezalet, van persie’nin giydiği tişört;
1)Parti2)İsteğe Bağlı Uyku3)Tekrar pic.twitter.com/aQpGsVovva
— Fenerruhu.org- (@Fenerruhuorg) 10 Ocak 2018
Koskoca kulüple resmen dalga geçiyoFenerbahçe’de kadro dışı kalan Robin van Persie’nin sosyal medya paylaşımı!
-Parti-İsteğe bağlı uyku-Tekrar et pic.twitter.com/7M4xJkyBoc
— tuncaydd〽 (@tncy6060) 10 Ocak 2018
Tişörte bakar mısın. Resmen bizimle dalga geçiyor. Alex’i tek kalemde silip atan Fenerbahçe yönetimi van Persie’ye birşey yapamıyor…. pic.twitter.com/fUCaEcZT5N
— Alex De Souza #10 (@alexdesouzabey) 10 Ocak 2018
Van Persie ne yapmak, nereye varmak istemektedir! pic.twitter.com/Ih7p28HjmQ
— Fenerli Ressam (@FenerIi_Ressam) 10 Ocak 2018
Görünen o ki Robin Van Persie, “efsanevi futbolcuların” katıldığı Pro Lisans Semineri’ne neden davet edilmediğini açıklamış. pic.twitter.com/KE8s5yXRso
— Fairplay (@FutbolFairplay) 10 Ocak 2018