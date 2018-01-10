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van Persie’den taraftarları çıldırtan paylaşım!

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giymeyen ve yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Robin van Persie, yine taraftarları kızdırdı.
16:5810 Ocak 2018
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van Persie’den taraftarları çıldırtan paylaşım!

Fenerbahçe’de sakatlığı sebebiyle bir türlü forma istikrarını sağlayamayan Van Persie, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Daha önce “Arkamdan konuşmayın” yazılı tişörtle hakkında çıkan haberler için adeta mesaj gönderen Hollandalı yıldız, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Göndermeleriyle Fenerbahçe taraftarlarını kızdıran van Persie bu kez de üzerinde İngilizce 1-parti, 2-uyku (isteğe bağlı,keyfime göre), 3-başa dön tekrar et yazılı tişört giydi. Çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan yıldız oyuncuya sarı lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi.

01 Aralık 2017 van Persie`den gönderme! `Arkamdan konuşmayın` Fenerbahçe'de sürekli sakat olduğu için bir türlü forma şansı bulamayan ve eleştirilen Robin van Persie sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. İlgili Haberi Oku

İŞTE VAN PERSIE’NİN O FOTOĞRAFINA GELEN YORUMLAR:

Etiketler
Fenerbahçe tişört VAN PERSİE
Son güncelleme: 17:06 | 10.01.2018
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