van Persie’den taraftarları çıldırtan paylaşım!

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giymeyen ve yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Robin van Persie, yine taraftarları kızdırdı.

Fenerbahçe’de sakatlığı sebebiyle bir türlü forma istikrarını sağlayamayan Van Persie, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Daha önce “Arkamdan konuşmayın” yazılı tişörtle hakkında çıkan haberler için adeta mesaj gönderen Hollandalı yıldız, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Göndermeleriyle Fenerbahçe taraftarlarını kızdıran van Persie bu kez de üzerinde İngilizce 1-parti, 2-uyku (isteğe bağlı,keyfime göre), 3-başa dön tekrar et yazılı tişört giydi. Çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan yıldız oyuncuya sarı lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi.

van Persie`den gönderme! `Arkamdan konuşmayın` Fenerbahçe'de sürekli sakat olduğu için bir türlü forma şansı bulamayan ve eleştirilen Robin van Persie sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. İlgili Haberi Oku

İŞTE VAN PERSIE’NİN O FOTOĞRAFINA GELEN YORUMLAR:

Robin Van Persie senden nefret ediyorum — Ç İ Ç E K (@leaderofflowers) 10 Ocak 2018

Koskoca kulüple resmen dalga geçiyoFenerbahçe’de kadro dışı kalan Robin van Persie’nin sosyal medya paylaşımı! -Parti-İsteğe bağlı uyku-Tekrar et pic.twitter.com/7M4xJkyBoc — tuncaydd〽 (@tncy6060) 10 Ocak 2018

Tişörte bakar mısın. Resmen bizimle dalga geçiyor. Alex’i tek kalemde silip atan Fenerbahçe yönetimi van Persie’ye birşey yapamıyor…. pic.twitter.com/fUCaEcZT5N — Alex De Souza #10 (@alexdesouzabey) 10 Ocak 2018

Van Persie ne yapmak, nereye varmak istemektedir! pic.twitter.com/Ih7p28HjmQ — Fenerli Ressam (@FenerIi_Ressam) 10 Ocak 2018