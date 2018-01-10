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Ünal Aysal – Yıldırım Demirören polemiği büyüyor

Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in bugün kendisiyle ilgili yaptığı açıklamaya cevap verdi.
14:4010 Ocak 2018
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Ünal Aysal – Yıldırım Demirören polemiği büyüyor

Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal, TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara şöyle cevap verdi:

“TFF Başkanı Demirörenin bugün şahsımla ilgili yapmış olduğu açıklaması ve de özellikle kullandığı ‘Hilafi Hakikat’ deyimi kendisi adına büyük bir talihsizliktir, ancak şaşırtıcı değildir. Çünkü kendisi bu olayda hakem veya şahit değil sorunun baş aktörü ve ‘tarafıdır’ inandırıcı olması da zaten beklenemez” dedi.

10 Ocak 2018 Yıldırım Demirören`den Ünal Aysal`a flaş yanıt TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Ünal Aysal'ın yaptığı açıklamalara yanıt verdi. İlgili Haberi Oku

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