Spor spikeri sırra kadem basmıştı! Bulundu ama…

Houston merkezli bir basın kuruluşunda gazeteci, spor spikeri olarak çalışan Courtney Roland şüpheli şekilde bir anda ortadan kayboldu. Kaybolmasından 3 gün sonra da ilginç bir şekilde bulundu.

Amerikan medyasında yer alan habere göre 6 Ocak Cumartesi akşamından beri kendisinden haber alınamayan Roland’ın hayatından şüphe ediliyordu. Fakat dün akşam saatlerinde bulundu.

İş arkadaşlarıyla Cumartesi günü yerel saatle 12:30’da konuşan Roland bir daha telefonlarına cevap vermedi.

Ev arkadaşının yaptığı açıklamaya göre Roland kendisine mesaj atarak mavi bir kamyonun kendisini takip ettiğini söylemişti. Fakat Roland bir restaurantın otoparkında bulundu.

Polisin açıklamasına göre bulunduğu sırada hiçbir şeyi hatırlamadığını söyleyen Roland, oldukça kafası karışık gözüküyordu.

Kim olduğunu hatırlamadığını söyleyen ve fiziki olarak hiçbir zarar görmemiş olan Roland hemen hastaneye kaldırıldı

Roland’ın durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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