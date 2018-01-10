Samsunspor’a destek olanların adı anıtta yaşatılacak

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Samsunspor için başlatılan kampanyaya destek olanların adını, ilçeye yapacakları “Bu Aşkın Kahramanları Anıtı” ile yaşatacaklarını söyledi.

Samsunspor'da destek için Samsun Valiliği tarafından başlatılan ve Samsunluların büyük ilgi gösterdiği yardım kampanyasına katılanların adı, Atakum Belediyesi tarafından ilçeye yapılacak olan “Bu Aşkın Kahramanları Anıtı”nda yer alacak.

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Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Samsun Valiliği tarafından Samsunspor için başlatılan destek kampanyasına katılan Samsunluların adının yaşatılması gerektiğini belirtti. Bu anlamda önemli bir proje için düğmeye bastıklarını söyleyen Başkan Taşçı, “Bu şehrin arması Samsunspor, kahramanı ise cefakar Samsunspor taraftarıdır. Samsunlular, mesele ne zaman Samsunspor olsa, taşın altına sadece ellerini değil gövdelerini koymuştur. Zor bir dönemden geçen Samsunspor için başlatılan destek kampanyası, kısa sürede bir diriliş hareketine dönmüştür. Bu diriliş hareketinin gururunu, Samsunlular ve Samsunsporlular olarak yaşıyoruz. İnanıyorum ki bu destek çığ gibi büyüyecek ve şehrimizin takımı, o eski güçlü günlerine ve hak ettiği Süper Lig'e dönecek. Bu anlamda, bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

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Destek kampanyasına katkı sağlayanların, büyük bir kahramanlık hikayesine de imza attığını söyleyen Başkan Taşçı, bu isimlerin sonsuza kadar yaşaması gerektiği düşüncesinden hareketle bir proje hazırladıklarını ifade etti. Başkan Taşçı, “Bugün Samsun'da bir kahramanlık destanı yazılıyor. Bu şehrin evlatları, el ele vererek bu şehrin en değerli markasına güç veriyor. Kimisi mutfak masrafından kısıyor, kimisi maaşından, harçlığından fedakarlık yapıyor. Samsunspor için canından, malından verenler için söylenecek çok söz var ama söz uçar yazı kalır. Bu anlamda ilçemize Bu Aşkın Kahramanları anıtı yapmaya, bu anıtın üzerine de, Samsunsporumuza destek olan herkesin adını yazmaya karar verdik. Bu sayede, içerisinde bulunduğumuz bu zorlu günlerde, Samsunspor için kolları sıvayanların adını yaşatacağız. Ne kadar destek verirse versin, az ya da çok ayrımı yapmadan, destek olan herkes bizim için bu aşkın kahramanıdır. Herkesin adı, o anıtta yaşayacak” diye konuştu.