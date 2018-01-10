Romelu Lukaku’dan H&M’in ırkçı reklamına tepki

Manchester United'ın Belçikalı futbolcusu Lukaku, ünlü bir giyim markasının ırkçı reklamına tepki gösterdi.

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’ın yıldız futbolcusu Romelu Lukaku, ünlü bir giyim markasının ırkçı reklamıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Türkiye’de de firmaları bulunan markanın internet sitesinde yer alan bir tanıtımda, siyah bir çocuğa “Coolest Monkey In The Jungle” (Ormandaki En Havalı Maymun) yazılı bir kıyafet giydirildiği görülmüştü.

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H&M’in özür açıklamasında görselin internetten kaldırıldığı ve ürünün “ABD’de satışa sunulmayacağı” söylendi. Şirket “farklılıktan ve herkesin dahil edilmesinden yana olduğunu” öne sürerek, benzer bir şeyin tekrarlanmaması için çalışılacağını belirtti.

Romelu Lukaku (@rlukaku9)’in paylaştığı bir gönderi ( Oca 8, 2018 at 5:24ös PST )

Manchester United’ın Belçikalı futbolcusu Lukaku ise markanın yayınladığı fotoğrafta ırkçı yazının yerine “Siyah güzeldir” yazarak paylaştı.

Öte yandan NBA yıldızlarından LeBron James de konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.