Rakibinin suyuna doping karıştırdı! 8 yıl men cezası aldı…

Japonya Kano Sprint Şampiyonası’nda kanocu Yasuhiro Suzuki, vücudunda yasaklı maddeye rastlanılan rakibinin su şişesine yasaklı madde karıştırdığı için 8 yıl men cezası aldı.

Japonya Dopingle Mücadele Ajansı’ndan (JADA) yapılan açıklamaya göre geçen yıl Eylül ayında düzenlenen Japonya Kano Şampiyonası’nda doping test sonucu pozitif çıkan yarışmacı Seiji Komatsu, ilaç aldığını reddetti. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sonrası ise ortaya çok ilginç bir gerçek çıktı.

Yapılan incelemelerin ardından aynı şampiyonada yarışan Yasuhiro Suzuki isimli sporcunun, rakibi Komatsu’nun suyuna ”metandienon” isimli kas gelişimine yarayan bir madde attığı ortaya çıktı.

Soruşturmanın ardından JADA, Suzuki’nin 8 yıl men edilmesine karar verdi. Sporcu bu ceza nedeniyle 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatları’na katılamayacak.

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