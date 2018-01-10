Mourinho ve Conte arasındaki gerilim artıyor!

Premier Lig, gündemimizde Everton'ın Cenk Tosun'u transfer etmesiyle bulunsa da İngiltere'de bir başka şey konuşuluyor. Manchester United Menajeri Jose Mourinho ve Chelsea Menajeri Antonio Conte, bir süredir birbirlerine yönelik sert açıklamalar yapıyor! Son olarak Antonio Conte, Mourinho için "Bir sonraki maçımızda benimle bir odada baş başa kalmaya hazır mı bilmiyorum" ifadeleriyle Portekizli'yi üstü kapalı bir şekilde tehdit etti!

Her şey 23 Ekim 2016’daki Chelsea-Manchester United maçıyla başladı. Chelsea’nın 4-0 kazandığı maç sonrasında konuşan Conte, “Kimseyle dalga geçmek, incitmek istemiyorum” açıklaması yaptı. 12 Şubat 2017’de Conte bir kez daha konuştu. Mourinho’nun kendileriyle ilgili olarak yaptığı “defansif takım” açıklamasını değerlendiren Conte, Mourinho’nun ‘şaka’sından hoşlanmadığını dile getirdi. 14 Mart 2017’de Mourinho, FA Cup’taki 1-0’lık Chelsea yenilgisinden sonra konuştu. Portekizli menajer, Chelsea taraftarı için “Bir numara hala benim” ifadelerini kullandı.

Ander Herrera’nın 35. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı görmesinin ardından hakeme itirazlarda bulunan Mourinho, Conte ile tartışmaya girmiş ve eski takımının taraftarları tarafından protesto edilmişti. Kariyerinde üç şampiyonluk yaşadığı Chelsea’nin bir grup taraftarının maç boyunca “hain”, “hepsi senin suçun” ve “artık özel biri değilsin” şeklindeki protestolarıyla ilgili İngiliz basınına açıklamada bulunan Mourinho, “Onları 4 Premier Lig şampiyonluğuna taşıyacak bir teknik adam bulana kadar en iyi benim. Bu gerçekleştiği takdirde iki numara olacağım. O zamana kadar hain dedikleri kişi bir numara olmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Yaz aylarına gelindiğinde sıcaklıkla birlikte ikili arasındaki gerilim de arttı. İkiliden konuşan bu kez İtalyan çalıştırıcı oldu. Conte, şampiyon takımların zaferlerini kutlamaları için “Mourinho sezonu” tarzı tanımlamalardan kaçmaları gerektiğini dile getirdi. 19 Kasım 2017’de Conte, Mourinho’nun ‘kendi işine bakması’ gerektiğini söyledi ve Chelsea’yle ilgili konuşmamasını vurguladı. Yeni yılın ilk günlerinde Jose Mourinho, “Saha kenarında soytarı gibi hareketler yapmamam, tutkumu kaybettiğim anlamına gelmez.” ifadelerini kullandı. İngiliz basını bu sözlerin Conte ve Liverpool Menajeri Jürgen Klopp’a yönelik olduğunu yazdı.

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5 Ocak 2018’de bu ifadeleri yanıtlayan Portekizli çalıştırıcı, “Chelsea menajerinin geçmişteki ve gelecekteki hatalarımla alakalı konuşmasına ihtiyacım yok. Söyleyebileceğim tek şey, hayatımın hiçbir döneminde şike yapmaktan dolayı ceza yemeyeceğim.” cevabı verdi. Conte’nin yanıtı üzerine konuşan Portekizli, sözlerine şu ifadelerle açıklık getirdi: “Ben geçmişteki hareketlerimden bahsetmiştim. 50 metre koşup dizlerimin üstünde kayarak kutladığım goller olduğunu biliyorum. İstersem bunları tekrar yapabilirim ama artık duygularımı daha iyi kontrol edebiliyorum.”

Mourinho, gerilimi bir üst raddeye çıkacak şu ifadeleri de ekledi: Conte hakkında söyleyebileceğim tek şey, hiçbir zaman şike nedeniyle ceza almayacağım. Bu beşim başıma hiç gelmedi, gelmeyecek de.

İkili arasındaki gerilim günaşırı açıklamalara neden olurken mikrofonların karşısına geçen kişi, Chelsea menajeri oldu. Conte, “Eğer karşınızdaki kişiyi rencide etmeyi amaçlıyorsanız, siz küçük bir insansınız demektir. Mourinho, geçmişte de küçüktü, şimdi de küçük, gelecekte de küçük kalacak. dedi. Hızını alamayan Conte, Mourinho’nun Leicester City ile şampiyon olarak tarih yazan Claudio Ranieri’ye de ‘salladığını’ dile getirdi ve şunları söyledi:

Ranieri’yi de İngilizcesi yüzünden rencide etmişti. Kovulduktan sonra Ranieri için tişört giydi. O sahte biri. Old Trafford’daki maçta yüz yüze gelme fırsatımız olacak. Bir odada, o ve ben. Ben hazırım. O hazır mı bilmiyorum.

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“Geçmişte küçük bir insansanız, bu tip açıklamalar yapmadan önce geriye dönüp bakmanız gerekiyor. Geçmişte bazı koşullarda düşük bir insan olarak karşımıza çıkıyordu, gelecekte de aynısı olacak. Onu küçük adam ve oldukça düşük profilli bir adam olarak tanımlamayı tercih ediyorum.”

Chelsea’nın 0-0 berabere kaldığı Norwich City maçı sonrasında BBC’nin radyo yayınına bağlanan Conte, “Manchester United’la bir sonraki karşılaşmamızda bu tarz yorumları açıklamak için bir odada buluşabiliriz. Ancak benimle bir odada başbaşa kalmaya hazır mı bilemiyorum. Söylediği sözlerin hiçbirine şaşırmadım. Konuşulmadan önce bilmeli ki hafıza kaybı yaşıyor.” ifadelerini kullandı.A ntonio Conte, 8 yıl önce Serie B’de Siena’yı çalıştırırken şike iddiasıyla 4 ay ceza almıştı. İtalyan çalıştırıcı, 2016’daki soruşturmada bu suçlamadan aklanmıştı.

Manchester United ile Chelsea, 25 Şubat’ta Old Trafford’da karşı karşıya gelecek. 22 haftası geride kalan Premier Lig’de iki takım arasında geride kalan haftalar sonunda sadece 1 puan fark bulunuyor.

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