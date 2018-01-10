Lukaku’nun imza atmasını büyücü engellemiş!

Everton hissedarlarından olan Farhad Moshiri, Romelu Lukaku ile sözleşme yenilemek için masaya oturdukları dönemde yaşanan ilginç olayı anlattı.

Cenk Tosun’un yeni takımı Everton’un hissedarlarından olan Farhad Moshiri, Lukaku ile ilgili ilginç bir olayı anlattı.Moshiri, geçtiğimiz yıl mart ayında Lukaku ile sözleşme yenilemek için masaya oturduklarını, anlaşmanın imzalanmak üzereyken Belçikalı futbolcunun bir anda karar değiştirdiğini söyledi.

Lukaku’nun annesini aradıktan sonra farklı bir fikre sahip olduğunu belirten Moshiri “Annesi aldığı büyücü mesajiı doğrultusunda bizimle sözleşme yapmayıp Chelsea’ye gitmesi yönünde Lukaku’ya telkinde bulundu” açıklamasında bulundu. Romelu Lukaku`dan H&M`in ırkçı reklamına tepki Manchester United'ın Belçikalı futbolcusu Lukaku, ünlü bir giyim markasının ırkçı reklamına tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

Moshiri, Lukaku’ya o dönemde çok iyi şartlara sahip kontrat önerdiklerini ancak imzaya yanaştıramadıklarını ifade etti. Moshiri, bu mesaj nedeniyle Lukaku ile anlaşamadıklarını oyuncunun da takımdan ayrılmayı kesin olarak kafasına koyup transferinin gerçekleştiğini belirtti.

Lukaku’yu sezon başında 75 milyon pound bedelle Manchester United’a sattıklarını hatırlatan Moshiri, Belçikalı oyuncunun şu anki değerinin 120 milyon pound civarında olduğu değerlendirmesini yaptı.

Lukaku’yu sezon başında 75 milyon pound bedelle Manchester United’a satan Everton, yıldız oyuncunun yerini bir türlü dolduramadı. Everton, Lukaku’nun yerini doldurmak amacıyla devre arası transfer döneminde Beşiktaşlı Cenk Tosun’u kadrosuna kattı.