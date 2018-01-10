Lukaku’nun imza atmasını büyücü engellemiş!
Cenk Tosun’un yeni takımı Everton’un hissedarlarından olan Farhad Moshiri, Lukaku ile ilgili ilginç bir olayı anlattı.Moshiri, geçtiğimiz yıl mart ayında Lukaku ile sözleşme yenilemek için masaya oturduklarını, anlaşmanın imzalanmak üzereyken Belçikalı futbolcunun bir anda karar değiştirdiğini söyledi.
Lukaku’nun annesini aradıktan sonra farklı bir fikre sahip olduğunu belirten Moshiri “Annesi aldığı büyücü mesajiı doğrultusunda bizimle sözleşme yapmayıp Chelsea’ye gitmesi yönünde Lukaku’ya telkinde bulundu” açıklamasında bulundu.
Moshiri, Lukaku’ya o dönemde çok iyi şartlara sahip kontrat önerdiklerini ancak imzaya yanaştıramadıklarını ifade etti. Moshiri, bu mesaj nedeniyle Lukaku ile anlaşamadıklarını oyuncunun da takımdan ayrılmayı kesin olarak kafasına koyup transferinin gerçekleştiğini belirtti.
Lukaku’yu sezon başında 75 milyon pound bedelle Manchester United’a sattıklarını hatırlatan Moshiri, Belçikalı oyuncunun şu anki değerinin 120 milyon pound civarında olduğu değerlendirmesini yaptı.
Lukaku’yu sezon başında 75 milyon pound bedelle Manchester United’a satan Everton, yıldız oyuncunun yerini bir türlü dolduramadı. Everton, Lukaku’nun yerini doldurmak amacıyla devre arası transfer döneminde Beşiktaşlı Cenk Tosun’u kadrosuna kattı.