Lionel Messi’den Eric Abidal’i üzen şok tepki: ‘Ben kanser hastasıyken…’

Eric Abidal, kanser hastası olduğu dönemde Lionel Messi'yle yaşadığı bir anıyı paylaştı. O dönem Barcelona'da forma giyen ve takıma moral vermek için hasteneden bir videosunu paylaştığını söyleyen Abidal, Messi'nin kendisine, "Bir daha bize böyle videolar gönderme, bize zarar veriyor" dediğini söyledi.

Barcelona’da oynadığı dönemde karaciğer kanserine yakalanan ve nakil ile hayata tutunan Fransız eski futbolcu Eric Abidal, kanser hastalığı sürecinde takım arkadaşı Lionel Messi’nin kendisine gösterdiği şok tepkiyi açıkladı. Fransız televizyon kanalı Canal+’e konuşan Abidal, Messi’nin tepkisine çok üzüldüğünü ifade etti.

Abidal şu ifadeleri kullandı: “Çok zayıf göründüğüm bazı videolar vardı. Oyunculara maç öncesinde moral vermek için bir video gönderdim. Messi bana ne söyledi biliyor musunuz? ‘Bir daha bize böyle videolar gönderme, bize zarar veriyor’ dedi. Ben böyle düşünmemiştim, iyi göründüğümü ve böylece onlara cesaret vereceğimi düşündüm. Ancak onlar beni bir ceset gibi gördü ve sanırım üzüldüler.”

‘THIERRY’Yİ KORİDORDA GÖRÜNCE ÇOCUK GİBİ AĞLADIM’

Fransız efsane ayrıca Thierry Henry’nin o dönemde hastanede kendisini ziyaret ettiğini ise “Thierry beni ziyarete geldiğinde onu koridorda görünce çocuk gibi ağlamıştım. Beni o halde görmesini istemiyordum ancak geldiği için de çok mutlu olmuştum” sözleriyle hatırladı. Abidal, Barça formasını 187 kez giyerken iki Şampiyonlar Ligi, iki UEFA Süper Kupası, iki FIFA Kulüpler Dünya Kupası, dört La Liga, iki İspanya Kral Kupası, üç de İspanya Süper Kupası zaferi yaşadı.

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