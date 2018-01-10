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Jelena yengenin paylaşımı sosyal medyayı salladı

Beşiktaş'ın yengesi Tosic'in eşi şarkıcı Jelena Karleusa sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımlarla isminden sıkça söz ettiriyor. Jelena Karleusa bu kez yatakta çektiği çıplak görüntüsünü sosyal medyaya yükledi.
08:4710 Ocak 2018
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Jelena yengenin paylaşımı sosyal medyayı salladı

Şarkıcı Jelena Karleusa’nın son videosunda yatakta uzanırken görülüyor. Yorganın altında uzanan ve iç çamaşırı giymediği belli olan Jelena Karleusa, vücudunu cesurca sergilediği bu videosunu sosyal medyada hayranlarıyla paylaştı.

Yatakta çıplak halde olduğu hali 2 saniyelik video halinde paylaşan şarkıcı, videonun altına ise kalçalarının doğal olduğunu, estetik olmadığını yazdı…

İşte o paylaşım…

 

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Etiketler
çıplak Jelena Karleusa sosyal medya Tosic
Son güncelleme: 09:10 | 10.01.2018
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