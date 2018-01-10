Jelena yengenin paylaşımı sosyal medyayı salladı

Beşiktaş'ın yengesi Tosic'in eşi şarkıcı Jelena Karleusa sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımlarla isminden sıkça söz ettiriyor. Jelena Karleusa bu kez yatakta çektiği çıplak görüntüsünü sosyal medyaya yükledi.

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