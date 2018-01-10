Galatasaray’da Hayri Kozak’tan flaş istek: ‘Dursun Özbek’i seçim kararını geri almaya davet ediyorum’

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak, Başkan Dursun Özbek’e çağrıda bulunarak, “Sizi aklıselimin gereği olarak aldığınız genel kurul kararını geri çekmeye, seçilmiş kadrolarınızla 2018 Mayıs ayına kadar göreve devam etmeye davet ediyorum” dedi.

Galatasaray camiasının önemli isimlerinden olan Hayri Kozak, Ocak ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek’e seçim için öneride bulunan Kozak, “Aklıselimin gereği olarak aldığınız genel kurul kararını geri çekmeye, seçilmiş kadrolarınızla 2018 Mayıs ayına kadar göreve devam etmeye davet ediyorum. Bu saatte bu kararı vermek kolay değil. Ne Dursun Özbek'in ne de Mustafa Cengiz'in yeni yönetim hazırlamaya vakti var. Dolayısıyla hazırlıksız geldiler” ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın 113 yaşında ciddi sorunları olan bir dev olduğunu belirten Kozak, “Şu amaçla seçime gidiyoruz diyen biri olmadı. Daha önce böyle bir genel kurul çağrısı da olmadı. Biz bunu iki defa yaşadık. 2013 yılında Ünal Aysal döneminde ve şu anda yaşadığımız. Dün Ünal Aysal'ı da dinledik. Bugün başkanımızı da dinledik. Sürekli şikayet içindeler. Ünal Aysal 18 Mayıs 2011 seçimi 2997 oy ile kazanmış. En yüksek oyu aldı. Olağanüstü seçim çağrısını 21 Mayıs 2011'de yapmış. 22 Haziran'da seçim yapılıyor. Orada 1387 oy almış. En önemli konu. Hiçbir neden belirtmeden seçim istenmiş. Nedenini söylemedi. Bugün ise Dursun Özbek 24 Mayıs 2015'te 2800 oy ile başkan seçilmiş” şeklinde konuştu. Dursun Özbek: Fatih Altaylı`yı affetmiyorum İlgili Haberi Oku

‘Bu alışkanlık hale gelecek’

Dursun Özbek'in seçim için sebepler sıraladığı fakat kendisinin tatmin olmadığını vurgulayan Hayri Kozak, “Böyle olmaz, hazırlıklı olunması lazım. Apar topar girince hazırlıklı olamazsın zaten. Olağanüstü spot kongrelerle bir yere gidemez. Bu alışkanlık hale gelecek. Eskiden böyle bir şey yoktu. Bunu Ünal Aysal başlattı. 4-5 sene içinde ikinci defa aynı şeyi yalıyoruz. Neden belirtmeden geçerli sebepler belirtmeden, başkan da olsa asla durup, dururken seçime gidemezsin. Galatasaray'ın geleceği adına bunun durdurulması gerekiyor” diye konuştu.