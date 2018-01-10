Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den Ünal Aysal’ın açıklamalarına yanıt

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal, Fatih Terim’in “En son antrenmanda kalmıştık” sözüne “Fatih hocayı biz göndermedik, kendisi milli takımı seçti” cevabını verirken tecrübeli çalıştırıcıdan gece geç saatlerde flaş bir paylaşım geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla eski başkan Ünal Aysal’ın açıklamalarına yanıt verdi.

Galatasaray’ın eski başkanı Ünal Aysal, katıldığı bir televizyon programında kendi döneminde Fatih Terim’in görevine son verilmediğini, tecrübeli çalıştırıcının kendi isteğiyle milli takımı seçtiğini dile getirmişti.

Galatasaray`ın eski başkanı Ünal Aysal`dan Fatih Terim ve Dursun Özbek açıklaması Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek, TRT Spor'da katıldığı programda önemli açıklamalar yaptı. Fatih Terim'in takımdan ayrılışı ve gündemle ilgili konuşan Aysal, ses getirecek sözler sarfetti. İlgili Haberi Oku

Bu açıklamanın üzerinde Twitter hesbından bir paylaşım yapan Terim, #BaşkaGSyok hashtag’iyle bir mesaj yayınladı.

İşte Terim’in o mesajı;

“Değerli Galatasaraylılar, bir süredir içimizdeki ve dışımızdaki bazı aktörlerin vesile olduğu, gerçek dışı iddia,yorum, haber ve ithamları duyuyorum. Tüm enerjimi, hevesimi, heyecanımı, başarı isteğimi ve emeğimi; ikinci sezon hazırlıkları için zorlu bir yola çıktığımızı takımımıza ayırıyor, boşa zaman harcamak istemiyorum. Herkesin içi rahat olsun”