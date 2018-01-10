Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den Ünal Aysal’ın açıklamalarına yanıt
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla eski başkan Ünal Aysal’ın açıklamalarına yanıt verdi.
Galatasaray’ın eski başkanı Ünal Aysal, katıldığı bir televizyon programında kendi döneminde Fatih Terim’in görevine son verilmediğini, tecrübeli çalıştırıcının kendi isteğiyle milli takımı seçtiğini dile getirmişti.
Bu açıklamanın üzerinde Twitter hesbından bir paylaşım yapan Terim, #BaşkaGSyok hashtag’iyle bir mesaj yayınladı.
İşte Terim’in o mesajı;
“Değerli Galatasaraylılar, bir süredir içimizdeki ve dışımızdaki bazı aktörlerin vesile olduğu, gerçek dışı iddia,yorum, haber ve ithamları duyuyorum. Tüm enerjimi, hevesimi, heyecanımı, başarı isteğimi ve emeğimi; ikinci sezon hazırlıkları için zorlu bir yola çıktığımızı takımımıza ayırıyor, boşa zaman harcamak istemiyorum. Herkesin içi rahat olsun”
#BaşkaGSyok pic.twitter.com/oDICsSHt5A
— Fatih Terim (@fatihterim) 9 Ocak 2018