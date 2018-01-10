FIBA Şampiyonlar Ligi | Banvit 78-71 AEK Atina
FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 10’uncu hafta karşılaşmasında evinde Yunanistan temsilcisi AEK Atina takımını konuk eden Banvit güçlü rakibini 78-71 yendi.
Banvit karşılaşmaya Vidmar, Thomas ve Taylor´ın basketleriyle başladı. James ve Harris´in sayılarına rağmen hızlı oyunuyla ilk 5 dakikaya 12-7 önde girdi. Periyodun bitimine 2.46 dakika kala AEK, 18-7 iken mola aldı. Ancak Rautins’in art arda üçlükleriyle Banvit çeyreği 24-13 önde bitirdi. İkinci çeyrekte Kulig ve Rautins’in skorer oyunu devam ederken devrenin bitimine 5 dakika kala 33-23’lük skor avantajı yakalayan Banvit, hücumlardan boş dönmeye başlayınca fark azaldı ve soyunma odasına ev sahibi ekip 41-36 üstün gitti.
Dönüşte maç yüksek tempoda geçerken, her iki ekip de karşılıklı basketlerle skor üretti. Banvit, hücumdaki etkisini ribauntlardaki üstünlüğü ile sürdürünce kader çeyreğine 61-56 önde başladı. Final periyodunda Thomas ve Taylor, Banvit adına yeniden sahne alırken son 5 dakikada ise oyun sertleşti. Yunanistan ekibinin sert savunması karşısında zorlanmasına karşın Banvit, dış atışlardan da bulduğu isabetlerle birlikte maçtan 78-71 galip ayrıldı. 15 Yunan taraftarının da izlediği karşılaşma sonunda Türk taraftarlar oyuncuları ayakta alkışladı.
Karşılaşmanın en skorer oyuncuları Banvit´te 23 sayı ile Rautins ve 19 sayı ile Taylor olurken, AEK’te ise Harris’in 15 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. SALON: Kara Ali Acar
HAKEMLER: Vicente Bulto, Janusz Calik, Sergiy Chepyshev
BANVİT: Thomas 18, Kulig 3, Tolga 4, Erkin 3, Vidmar 7, Rautins 23, Rıdvan 1, Taylor 19, Caloiaro
AEK ATİNA: Elonu, James 10, Green 13, Harris 15, Xanthopoulos 2, Sakota 13, Larentzakis 4, Barlow 2, Mavroeidis 8, Kawadas 4
1. PERİYOT: 24-13
İLK YARI: 41-36
3. PERİYOT: 61-56
5 FAUL ALANLAR: Dk. 38.59 Vıdmar (Banvit) – Dk. 39.55 Green (AEK Athens)