Evkur Yeni Malatyaspor’dan Mircea Lucescu’ya tepki

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun Galatasaray antrenmanındayken yan sahada idman yapan Yeni Malatyaspor'un antrenmanını ziyaret etmemesi tepkilere neden oldu.

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısına verilen aranın ardından takımlar Antalya’da ara dönem kamp hazırlıklarına başladı. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da Antalya’da kamp yapan kulüplerin antrenmanlarını ziyaret ediyor. Önceki gün Galatasaray antrenmanına giden Lucescu, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim ile bir görüşme gerçekleştirdi. Süper Ligi’in ilk yarısında dikkat çeken bir performans sergileyen Yeni Malatyaspor da Galatasaray ile aynı otelde kamp yapıyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay`dan transfer açıklaması Trabzonspor'un, 1461 Trabzon ile oynadığı hazırlık maçından sonra konuşan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, maç eksiği olan futbolcuları oynattığını ifade ederek, “Biz taraftarla bütünleşip önce kupa maçına çıkacağız. İyi hazırlandık. Artık telafisi olmayan maçlar oynayacağız” dedi. Çalımbay ayrıca bir sol bek ve iyi bir kanat oyuncusuna ihtiyaçları olduğunu belirtti. İlgili Haberi Oku

Rumen teknik adam Galatasaray antrenmanındayken yan sahada idman yapan Yeni Malatyaspor’un yerli oyuncuları heyecanla Lucescu’yu beklerken bir şok yaşadılar. Lucescu, Yeni Malatyaspor antrenmanını ziyaret etmedi. Olayı duyan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrk, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı ile bir görüşme yaparak, Lucescu’nun tavrının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Olayı öğrenen Yardımcı, Yeni Malatyaspor camiasının tepkisini anladığını ve hocayı bizzat Malatya’ya antrenmana getireceklerini belirtti. Başarılı yönetici Servet Yardımcı da olayı Başkan Gevrek’ten gelen telefonla öğrendi. Sürekli olarak yabancı oyuncu sayısının azaltılması gerektiğini belirten Mircea Lucescu, Süper Lig’de en fazla yerli oyuncu oynatan 3. ekip olan Yeni Malatyaspor’a ziyarette bulunmaması kafalarda soru işareti oluşturdu.

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