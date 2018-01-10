Eczacıbaşı VitrA, 2018 CEV Kupası’nda 8’li Finaller Turu’na yükseldi
Kadınlar CEV Kupası'nda ülkemizi temsil eden Eczacıbaşı Vitra, Belçika'nın VC Oudegem takımını kendi sahasında 25-12, 25-17 ve 25-8'lik setlerle 3-0 mağlup etti. İlk maçı da deplasmanda aynı skorla kazanan Eczacı bir üst tura yükseldi.
2018 Kadınlar CEV Kupası’nda mücadele eden Eczacıbaşı VitrA, 16’lı Finaller Turu rövanş maçında Belçika’nın VC Oudegem takımını kendi sahasında 25-12, 25-17 ve 25-8’lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Rakibini, Belçika’da oynanan ilk müsabakada da 25-11, 25-15 ve 25-15’lik setlerle 3-0 yenen temsilcimiz, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan maçta aldığı bu sonucun ardından adını 2018 Kadınlar CEV Kupası 8’li Finaller Turu’na yazdırdı.
Eczacıbaşı VitrA, 8’li Finaller Turu’nda, Yamamay e-work Busto Arsizio (İtalya) – Bimal-Jedinstvo (Bosna-Hersek) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.