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Eczacıbaşı VitrA, 2018 CEV Kupası’nda 8’li Finaller Turu’na yükseldi

Kadınlar CEV Kupası'nda ülkemizi temsil eden Eczacıbaşı Vitra, Belçika'nın VC Oudegem takımını kendi sahasında 25-12, 25-17 ve 25-8'lik setlerle 3-0 mağlup etti. İlk maçı da deplasmanda aynı skorla kazanan Eczacı bir üst tura yükseldi.
22:4610 Ocak 2018
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Eczacıbaşı VitrA, 2018 CEV Kupası’nda 8’li Finaller Turu’na yükseldi

2018 Kadınlar CEV Kupası’nda mücadele eden Eczacıbaşı VitrA, 16’lı Finaller Turu rövanş maçında Belçika’nın VC Oudegem takımını kendi sahasında 25-12, 25-17 ve 25-8’lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Rakibini, Belçika’da oynanan ilk müsabakada da 25-11, 25-15 ve 25-15’lik setlerle 3-0 yenen temsilcimiz, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan maçta aldığı bu sonucun ardından adını 2018 Kadınlar CEV Kupası 8’li Finaller Turu’na yazdırdı.

Eczacıbaşı VitrA, 8’li Finaller Turu’nda, Yamamay e-work Busto Arsizio (İtalya) – Bimal-Jedinstvo (Bosna-Hersek) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 10 Ocak 2018 Bursa BBSK, 2018 CEV Challenge Kupası`nda 8`li Finaller Turu`na yükseldi CEV Kadınlar Challenge Cup'ta ülkemizi temsil eden Bursa BBSK, 16'lı Finaller Turu rövanş maçında, Lüksemburg'un RSR Walfer Volleyball takımını, 25-12, 25-14 ve 25-18'lik setlerle ilk maçta olduğu gibi set vermeden 3-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
eczacıbaşı vitra Kadınlar CEV Kupası voleybol
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