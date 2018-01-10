Eczacıbaşı VitrA, 2018 CEV Kupası’nda 8’li Finaller Turu’na yükseldi

Kadınlar CEV Kupası'nda ülkemizi temsil eden Eczacıbaşı Vitra, Belçika'nın VC Oudegem takımını kendi sahasında 25-12, 25-17 ve 25-8'lik setlerle 3-0 mağlup etti. İlk maçı da deplasmanda aynı skorla kazanan Eczacı bir üst tura yükseldi.

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