Diyarbekirspor’dan silahlı saldırıya kınama

TFF 3. Lig 2. Grup Takımlarından Diyarbekirspor, Amed Sportif Faaliyetlerin takım kaptanı Deniz Naki’nin Almanya’da uğradığı silahlı saldırıyı kınadı.

Diyarbekirspor'un sosyal paylaşım sitesinde yapılan açıklamada, Almanya'da gerçekleşen olayın şiddetle kınandığı belirtildi. Açıklamada, “Kentimizin profesyonel takımı Amedspor futbolcusu Deniz Naki'ye yapılan silahlı saldırıyı şiddet ile kınıyoruz. Deniz Naki'nin bu olayda yaralanmaması bizi sevindirmiştir. Kendisine ve Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve olayın faillerinin yakalanarak en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyoruz.”

Antalya'da devre arası kampını sürdüren Amed Sportif Faaliyetlerin futbolcuları da takım kaptanlarına yapılan silahlı saldırıyı çektikleri video ile kınadılar. Amed Sportif Faaliyetlerin, sosyal paylaşım sitesinde yayımlanan videoda, tüm futbolcular Deniz Naki'ye yapılan saldırı tek bir ağızdan kınayarak, tepkilerini ortaya koydular.