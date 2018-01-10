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Bursaspor, Moussa Sow ile el sıkıştı

Golcü arayışlarındaki Bursaspor, Al-Ahli Dubai forması giyen Moussa Sow ile sezon sonuna kadar kiralık olmak üzere prensip anlaşmasına vardı.
22:1110 Ocak 2018
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Bursaspor, Moussa Sow ile el sıkıştı

Bursaspor, uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Moussa Sow transferinde mutlu sona yaklaştı. Yeşil-beyazlı yönetim, golcü arayışlarında Senegalli yıldızı listesinin başına alırken, oyuncu ve kulübü Al-Ahli Dubai ile prensip anlaşmasına vardı. Buna göre sezon sonuna kadar Sow’u kiralayacak olan Bursaspor, kiralama bedeli olarak ise 750 bin Euro ödeyecek. Sow’un önümüzdeki hafta Salı günü Bursa’ya gelmesi beklenirken, resmi imzalarında atılacağı öğrenildi.

Daha önce Süper Lig’de Fenerbahçe forması giyen Moussa Sow, sarı lacivertli ekip ile 185 maça çıkarken 75 gol kaydetti ve 32 asist gerçekleştirdi. Bu sezon ise Al-Ahli Dubai’de 8 maça çıkan Sow, yalnızca 1 kez gol sevinci yaşadı.

10 Ocak 2018 Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen gündemi değerlendirdi Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Antalya kampında basın toplantısı düzenledi. Takımdan ayrılacak isim olursa, yerine transfer yapılabileceğini belirten Le Guen, genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş için de, “Kubilay'a yazık oluyor” ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
bursaspor Moussa Sow spor toto süper lig
Son güncelleme: 22:21 | 10.01.2018
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