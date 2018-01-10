Bursa BBSK, 2018 CEV Challenge Kupası’nda 8’li Finaller Turu’na yükseldi

CEV Kadınlar Challenge Cup'ta ülkemizi temsil eden Bursa BBSK, 16'lı Finaller Turu rövanş maçında, Lüksemburg'un RSR Walfer Volleyball takımını, 25-12, 25-14 ve 25-18'lik setlerle ilk maçta olduğu gibi set vermeden 3-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

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