Bursa BBSK, 2018 CEV Challenge Kupası’nda 8’li Finaller Turu’na yükseldi
CEV Kadınlar Challenge Cup'ta ülkemizi temsil eden Bursa BBSK, 16'lı Finaller Turu rövanş maçında, Lüksemburg'un RSR Walfer Volleyball takımını, 25-12, 25-14 ve 25-18'lik setlerle ilk maçta olduğu gibi set vermeden 3-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.
CEV Kadınlar Challenge Kupası’nda ülkemizi temsil eden Bursa BBSK, 16’lı Finaller Turu rövanş maçında, Lüksemburg’un RSR Walfer Volleyball takımını, 25-12, 25-14 ve 25-18’lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Rakibini, Lüksemburg’da oynanan ilk müsabakada da 25-12, 25-16 ve 25-11’lik setlerle 3-0 yenen temsilcimiz, TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanan maçta aldığı bu sonucun ardından adını 2018 CEV Kadınlar Challenge Kupası 8’li Finaller Turu’na yazdırdı.
Bursa BBSK, 8’li Finaller Turu’nda, Charleroi Volley (Belçika) – CV Barcelona Barça (İspanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Son güncelleme: 22:47 | 10.01.2018