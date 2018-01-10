Beşiktaş’ta sürpriz forvet gündemi: Kevin Gameiro ve Richmond Boakye

Cenk Tosun'un Everton'a transfer olmasının ardından forvette doğan boşluğu doldurmak isteyen Beşiktaş'ın, Atletico Madrid'den Kevin Gameiro ve Richmond Boakye'yi gündemine aldığı öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş’ın, Atletico Madrid’de forma giyne golcü futbolcu Kevin Gameiro’yu sezon sonuna kadar kiralamayı düşündüğü iddia edildi.

Milliyet Gazetesi’nden Serdar Sarıdağ’ın haberine göre, Diego Costa’nın dönüşü sonrasında takımdan ayrılması gündeme gelen Fransız golcü için siyah beyazlılar devreye girdi.

Everton’a gönderilen Cenk Tosun’un boşluğunu doldurmayı hedefleyen siyah beyazlılar, Gameiro’nun dışında Kızılyıldız’ın Ganalı golcüsü Richmond Boakye’yi de radarına aldı.

2016 yılında 30 milyon euro’ya transfer edilen 30 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Beşiktaş yönetimi, Atletico Madrid cephesiyle iletişime geçmeye hazırlanıyor.

Öte yandan Beşiktaş yönetiminin bir süredir takip ettiği 24 yaşındaki Boakye’nin listenin en üstünde yer aldığı belirtilirken yetenekli futbolcu 28 maçta 23 gol atma başarısı gösterdi.

Arsenal`i eleyen Nottingham Forest golcüsü Eric Lichaj köpeğine kavuştu adını Gunner koydu FA Cup'ta Arsenal'i eleyerek büyük bir sürprize imza atan Nottingham Forest'ta iki gol atarak yıldızlaşan sağ bek Eric Lichaj, eşiyle girdiği iddiayı kaybetmesine rağmen köpeğine kavuştu. İlgili Haberi Oku