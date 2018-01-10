Beşiktaş’a Matej Mitrovic müjdesi! Talip çıktı

Beşiktaş'ın Hırvat savunma oyuncusu Mitrovic için Dinamo Zagreb'in kiralık teklifinde bulunacağı iddia edildi.

SKOR DIŞ HABERLER / Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş’ta forma şansı bulmakta zorlanan ve gözden çıkartılan Matej Mitrovic için transfer iddiası geldi.

Savunmada Pepe, Vida ve Tosic’ten sonra dördüncü stoper olan Mitrovic’i, Hırvatistan takımlarından Dinamo Zagreb’in istediği öğrenildi.

Hırvatistan’da lider Hajduk Split’in arkasında ikinci sırada yer alan Zagrep temsilcisinin Mitrovic’i kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.

Bu sezon siyah beyazlı formayı 7 kez giyen 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezon ara transfer döneminde 4,2 milyon euro’ya transfer edilmişti.

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