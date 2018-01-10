Arsenal’i eleyen Nottingham Forest golcüsü Eric Lichaj köpeğine kavuştu adını Gunner koydu
SKOR DIŞ HABER – İngiltere FA Cup’ta (Federasyon Kupası) Arsenal’i 4-2 yenerek eleyen ve büyük bir sürprize imza atan Nottingham Forest’ta sağ bek oynayan Eric Lichaj, attığı iki golle takımını taşıyan isim oldu. Ancak Eric Lichaj’ın attığı iki gol dışında maç öncesi ve sonrası yaşadığı hikaye, takımının Arsenal’i elemesinden bile öne çıktı.
Hikaye şöyle gelişti:
Arsenal maçı öncesi eşi ile konuşan Eric Lichaj, eve bir köpek almak istediğini söyler. Evcil hayvanlardan pek haz etmeyen Kathryn, bu isteğe olumsuz yanıt verir. Israrlarını sürdüren Eric Lichaj, eşini ikna etmek için her yolu dener. Bunun üzerine Kathryn, sanırız sağ bek oynayan eşinin Arsenal’e tek gol dahi atamayacağını düşünerek, FA Cup maçında hat-trick yapması durumunda eve köpek alma isteğini kabul edebileceğini söyler. Arsenal maçına eve köpek alma motivasyonu ile çıkan Eric Lichaj, 20 ve 44. dakikalarda attığı gollerle soyunma odasına oldukça umutlu girer.
İkinci yarıda bir gol daha atarak köpeğine kavuşacağı hayalleri ile oynayan Eric Lichaj, bunu başaramaz. Eşinin istediği üç golü tek bir golle kaçıran Eric Lichaj, maç sonrası takımının Arsenal gibi bir devi elemesi nedeniyle mutlu, çok istediği köpeğine kavuşamayacağı için ise üzgündür.
SOSYAL MEDYADA KAMPANYA BAŞLATILDI
Bunu öğrenen Nottingham Forest taraftarları, sağ bekte oynamasına rağmen Arsenal gibi bir deve iki gol birden atarak takımlarının tur atlamasında büyük pay sahibi olan Eric Lichaj’ın eşini baskı altına almaya başlarlar. Mesajlarla eve köpek alınmasını isteyen taraftarların yoğun isteğine karşı gelemeyen Kathryn, sonunda ikna olur ve eve köpek alınmasına onay verir.
Büyük sevinç yaşayan Eric Lichaj, müjdeyi sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu. Taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Eric Lichaj, yazdığı mesajda “Herkese Lichaj ailesinin yeni üyesi Gunner’ı tanıştırmak isterim. Eşime doğru yolu gösterdiğiniz için minnettarım” yazdı. Köpeğine Arsenal taraftarının takımları için kullandığı Gunner ismini koyan Eric Lichaj, Nottingham Forest taraftarlarından olumlu tepki aldı. Taraftarlar, sosyal medyadan köpeğin isminin çok doğru bir seçim olduğuna kanaat getirdiler.