Arsenal Menajeri Arsene Wenger yanında oturan bahçıvanını tanıyamadı

FA Cup'ta Nottingham Forest'a elenerek büyük bir şok yaşayan Arsenal'de cezalı olduğu için maçı tribünden izleyen Menajer Arsene Wenger, karşılaşma sırasında başından geçen bir olayı anlattı.

SKOR DIŞ HABER – İngiltere FA Cup’ta (Federasyon Kupası) Nottingham Forest’a 4-2 yenilerek elenen ve büyük bir şok yalayan Arsenal’de Menajer Arsene Wenger, cezası nedeniyle maçı tribünden takip etti. Maç sonrası tribünde başından geçen ilginç bir olayı anlatan Arsene Wenger, bahçıvanını tanıyamadığını itiraf etti.

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Bir taraftar ile yaşadığı diyaloğu anlatan Arsene Wenger “Çok kötü bir deneyim yaşadım. Tribünde oturmuş maçı seyrediyordum. Sonra bir taraftar gelip bana “Nasılsınız?” diye sordu. Ben de “İyi günler” diyerek karşılık verdim. Daha sonra kendisinin benim bahçıvanım olduğunu söyledi. Onu daha önce hiç görmemiştim” dedi. Hikayeyi anlatmayı sürdüren Arsene Wenger, şunları söyledi:

“Evet o benim bahçıvanım. Evimin bahçesi ile ilgileniyor. Aynı zamanda da bir Arsenal taraftarı ve sık sık maçlara gidiyor. Ancak ne yapabilirim? Benim çok büyük bir bahçem var! Bu gerçekten de rahatsız edici bir durumdu. Çok mahcup olduğumu söylemem lazım. Kalabalığın ortasındayım ve maça konsantre olmuştum.”

Arsene Wenger, Hertfordshire’d müstakil bir eve oturuyor.

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ELEŞTİRİLERE SİNİRLENDİ

Arsene Wenger, hakkında yapılan “FA Cup’ı ciddiye almıyor” eleştirilerine ise katılmadığını söyledi. FA Cup’ı en çok kazanan isim olmasına rağmen bu eleştirilerin kendisine yöneltilmesine anlam veremediğini söyleyen Arsene Wenger, şu ifadeleri kullandı:

“Tam 7 kez bu kupayı kazandım. Eğer benden daha çok bu kupayı kazanan birisi çıkarsa eleştirileri kabul edeceğim. Ben katıldığımız her organizasyonu ciddiye ciddiye alırım. Bu maçı kaybettiğimiz için üzgünüz.”