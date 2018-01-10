Arda Turan’dan Barça’ya rest: ‘Kalıp, 20 milyon euro da alabilirim’

Arda Turan'ın Başakşehir'e transferinde kritik gün bugün! Barcelona Yönetim Kurulu bugün toplanacak ve Arda Turan için kararını verecek. Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, milli futbolcunun Medipol Başakşehir ile anlaştığını açıkladı.

125 milyon serbest kalma bedeli ile Barcelona tarihinin serbest kalma bedeli en pahalı 9’uncu futbolcusu olan Arda Turan’ın Başakşehir’e transferinde artık geri sayıma geçildi. Milli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, milli futbolcunun Medipol Başakşehir ile anlaştığını açıkladı.

Barcelona’ya kiralama bedeli olarak 2 milyon euro ödemeyi kabul eden Başakşehir, Arda Turan’ın 8 milyon euroluk yıllık maliyetinin de yarısı olan 4 milyon euroluk rakamı kabul etti. Arda Turan için Barcelona’ya 1.5 yıllık sözleşme karşılığında 3 milyon euro kiralama bedeli ödemeyi planlayan Başakşehir, Arda Turan’a ise 6 milyon euroluk bir ödeme yapacak ve bu ödemenin %50’sini Barcelona ile Başakşehir’in ortak sponsoru olan firma tarafından karşılanmasını sağlayacak.

BAŞAKŞEHİR, FRANSA VE İTALYA’DAN TEKLİF VAR

Arda Turan ile transfer konusunda %100 anlaşmaya varan Başakşehir, bugün Barcelona Yönetim kurulunda yapılacak olan toplantıdan çıkacak olan kararı beklemeye başladı. İtalya, Fransa ve Çin’den teklifler de alan Barcelona, Arda Turan’ın Çin’e gitmek istememesinden dolayı Fransa ve İtalya’dan gelen teklifleri de değerlendiriyor. Öncelikli olarak Arda Turan’ı satmak isteyen Barcelona, Fransa ve İtalya’dan gelen tekliflerin yanı sıra Başakşehir’in de teklifini bugün masanın üzerine koyacak ve süreçte Arda Turan’ın menajeri Ahmet Bulut ile de bir görüşme gerçekleştirecek.

BARÇA’DA KALARAK 20 MİLYON EURO DA ALABİLİR

Barcelona Transfer Komitesi ile bir görüşme gerçekleştiren Arda Turan’ın menajeri Ahmet Bulut, “Arda Turan, İstanbul’a dönmek istiyor, Başakşehir ile anlaştı ve gelen diğer tekliflerin değerlendirilmesini istemiyor. Barcelona’da kalarak iki yılda sizden 20 milyon euro da alabilir ancak böyle bir yolu tercih etmiyor. Gereken anlayışı gösterin” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

(Sporx)

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