UEFA’dan 6 futbolcuya şikeden çok ağır ceza!

UEFA, Malta 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giyen 6 oyuncuya şikeye karıştıkları gerekçesiyle ağır cezalar verdi.

UEFA, Malta’nın genç oyuncularına şikeye karıştıkları gerekçesiyle çok ağır cezalar verdi.

UEFA’dan yapılan açıklamada, Malta U21 Takımı’nın 6 oyuncusuna, 2016 yılında Karadağ ve Çekya ile oynadıkları maçta şikeye karıştıkları nedeniyle ceza verildiği belirtildi.

Malta’da forma giyen Emanuel Briffa ve Kyle Cesare futboldan ömür boyu men cezasına çarptırıldı. Bu iki oyuncuya verilen cezanın sebebi ”maç sonucunu doğrudan etkileme veya üçüncü taraflara yarar sağlamaya çalışmak” olarak açıklandı.

Ayrıca Samir Arab, Ryan Camenzuli, Llywelyn Cremona ve Luke Montebello’ya da maç sonucunu manipule edilmesine yardımcı olmak ve bu durumun UEFA’ya bildirilmemesi nedeniyle farklı cezalar verildi.

İşte UEFA’dan Maltalı oyunculara verilen cezalar…

Emanuel Briffa – Ömür boyu menKyle Cesare – Ömür boyu menSamir Arab – 2 yıl menRyan Camenzuli – 1, yıl menLlywelyn Cremona – 1 yıl menLuke Montebello – 1 yıl men

Malta’daki oyuncuların şike cezası aldığı maçlar…

Malta U21 0 – 1 Karadağ U21Malta U21 0 – 7 Çekya U21

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