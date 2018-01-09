Seyit Mehmet Özkan: Altınordu futbolcuların serası gibidir

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, “Altınordu futbolcuların serası gibidir. Altınordu her zaman iyi oyuncular yetiştirecek. Oyuncularımızı yurt dışında ülkemizi gururla temsil eden kişiler olarak görmek istiyoruz” dedi. Özkan, kulüp olarak sadece 500 bin TL borçları olduğunu dile getirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun Kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan, 54. TSYD Antalya Buluşması'nda futbolda altyapı ile ilgili oturumda konuştu. Oturum öncesi altyapısıyla dikkat çeken kulübün çalışmaları ile ilgili bir video izleten Özkan, “Bu on yıllık bir süreç. Üst düzey sporcular yetiştirmek için çalışmalara küçük yaşlardan başlamak gerekiyor. Rahmetli Hasan Doğan olsaydı yetiştiricilikte inanın daha fazla yol alırdık. Türk futbolu sonrasında daha çok sonuca odaklı, herkesin Süper Lig'deki yüksek gelirden istifade etmek istediği bir yola girdi” diye konuştu.

Sporcuların yanında aile eğitimine de çok önem verdiklerini vurgulayan Özkan, “Ailenin çocuklara herhangi bir yönlendirmede bulunmasını istemiyoruz. Nasıl bir aile okulda öğretmene ‘Sen matematiği bizim çocuğumuza yanlış öğretiyorsun' diyemiyorsa, biz de futbol eğitimimize kimsenin karışmasını istemiyoruz. O yüzden aile eğitimi de çok önemli” şeklinde konuştu.

“Altınordu futbolcuların serası gibidir”

Altyapılardan neden oyuncu çıkmadığının sorulması üzerine Özkan, “Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Futbolcularımız çok tekrarla, kendilerini geliştirerek dışarıdan gelen yabancıları gözlemleyerek ilerliyorlar. Burada en akıllı ve uyumlu olanlar tırmanıyor. Diğerleri dökülüyor. Altınordu futbolcuların serası gibidir. Biz her zaman Çağlar gibi Cengiz gibi üst düzey oyuncular yetiştirmeyebiliriz. Ama Altınordu her zaman iyi oyuncular yetiştirecek. Oyuncularımızı yurt dışında ülkemizi gururla temsil eden kişiler olarak görmek istiyoruz” cevabını verdi.

“Uluslararası turnuvaların çok sık yapılması lazım”

Özkan, Çağlar Söyüncü'nün Freiburg'a transferinin zorluğundan bahsederek, “Onun sayesinde Hoffenheim, Borussia Dortmund ve son olarak da Bayern Münih ile ciddi ilişkilerimiz gelişti. Önümüzdeki günlerde de Bayern Münih'in U19 takımı ile oynayacağız. Sonra Stuttgart ile oynayacağız. Biz bunlar için 2 milyon TL para harcıyoruz. Bunun yıllık bütçemizde yeri var. Gittiğimiz her turnuva burada 3 aya bedel. Uluslararası turnuvaların çok sık yapılması lazım” değerlendirmesini yaptı.

“İnsan yetiştirmek dünyanın en zor işi”

Altyapıda tüm çocukların İngilizce eğitim aldığını vurgulayan Özkan, “Artık not verme sistemine geçtik. 11 yılın sonunda anca geçebildik. Bu ülkede bir şeyleri değiştirebilmek gerçekten zor. Antrenörlerimizin çoğu BESYO mezunudur. Futbol izleyenler için bir oyun ama sahadaki herkes için bir meslektir. Futbol profesyonel ise sahanın içindeki herkesin de profesyonel olması lazım. Hakemlerimiz de artık profesyonel olmalılar. Her şeyi devletten beklememiz mümkün değil. Futbol profesyonel olmasına rağmen hala kulüpler devletin arkasında. Devletimiz gereken tesis yatırımlarını yaptı ama artık o tesisleri doldurmamız lazım. İnsan yetiştirmek dünyanın en zor işi ama aynı zamanda en keyifli işi” dedi.

“Kulüplerin mali sorumluluklarının olması lazım”

Her kulübün Süper Lig'e çıkmak istediğini söyleyen Özkan, “Herkes Süper Lig'e geçip gelir elde edip rahat etmeye bakıyor. Bu kolaycılık. Devlet bazı noktalarda destek verebilir. TFF, ‘herkes bütçesinin yüzde 7'sini altyapıya ayıracak' diyecek. Daha destek gelmeden piyasa artıyor. Halbuki o paranın tesislere gitmesi lazım. Bizim U6 takımımız var. Onlara rakip bulamıyoruz. Her hafta maç için Bursa'ya gidiyoruz, maç yapmak için İstanbul'a gidip dönüyoruz. Kulüplerin mali sorumluluklarının olması lazım” ifadelerini kullandı.Özkan ayrıca Atınordu'nun sadece 500 bin TL borcu olduğunu vurguladı.