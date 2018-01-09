Samir Nasri’ya Meksikalılar talip oldu

Antalyaspor'da geleceği belirsiz olan Samir Nasri'ye Meksika'dan da iki talip çıktı.

Antalyaspor’daki geleceği belirsiz olan Samir Nasri için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Samir Nasri’yi transfer etmek için Meksika temsilcileri Tigres ve Monterrey devreye girdi. İki takım da Nasri için girişimlere başladı.

Antalyaspor’da ilk yarıda aradığını bulamayan Nasri için Avrupa’dan Marsilya, Sporting ve Olmypiakos’un da nabız yokladığı iddia edildi.

Nasri, sezonun ilk yarısında Antalyaspor formasıyla Süper Lig’de 8 maçta görev aldı.

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