Manchester United’ın yıldızı Marcos Rojo’nun terliği günün konusu oldu

Manchester United'da forma giyen Arjantinli savunma oyuncusu Marcos Rojo, sosyal medya hesabından 3 bin 500 liralık terlikleri ile uçağa bindiği fotoğrafı paylaşınca İngiliz medyasında gündem oldu.

SKOR DIŞ HABER – İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın, 2014 yazında büyük umutlarla 20 milyon Euro’ya Sporting Lizbon’dan transfer ettiği ancak bir türlü beklediği verimi alamadığı Marcos Rojo, terlikleri ile gündemde… Manchester United’ın Dubai’de gerçekleştireceği kampa 3 bin 500 liralık terlikle giden Rojo, İngiliz medyasının diline düştü.

Zlatan Ibrahimovic`ten İsveç medyasına `gizli ırkçılık` eleştirisi İsveç'in efsane futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, ülkesinde gizli ırkçılık olduğunu dile getirirken medyanın kendisine karşı olan tutumuna sitem etti. İlgili Haberi Oku

Sosyal medya hesabından kampa gidilirken uçakta giydiği terliklerin fotoğrafını paylaşan Rojo, biraz da alaylı bir şekilde Manchester United’ın en rahat futbolcusu olarak adlandırıldı. Takımdaki geleceği belirsizliğini korumasına rağmen Rojo’nun rahat tavırlarına dikkat çeken İngiliz medyası, kanguru derisinden yapılmış renkli terlikleri ile takım arkadaşlarından ayrıldığı yazıldı. İngiliz basını ayrıca sadece terliklerini çekerek sosyal medya hesabından paylaşan Rojo’nun be hareketi de saçma bulundu.

MARCOS ROJO KİMDİR?

Estudiantes LP takımının altyapısında 2000-2008 yılları arasında 8 yıl forma giyen genç Rojo 2008 Yılında A Takımla antrenmanlara başladı. Takımında 3 sezon forma giyen Rojo performansı ile Spartak Moscow’lu yöneticilerin dikkatini çekti ve 2011-2012 Sezonunda Rus ekibinin yolunu tuttu. Rus ekibinde antrenmanlara başlayan genç Rojo Rusya Premier Ligi’nde sadece 8 maç forma şansı buldu ve gol atamadı. Daha çok forma şansı bulmak isteyen Rojo 2012-2013 sezonu Yaz transfer döneminde Portekiz ekibi Sporting CP takımına transfer oldu. Rus ekibinde Arjantin millî futbol takımı aday kadrosuna çağrıldı.

Portekiz ekibinde düzenli olarak forma giymeye başlayan genç Rojo 2 sezon takımında düzenli forma giymeye başladı. 2014 FIFA Dünya Kupası’nda Arjantin millî futbol takımının kadrosuna çağırıldı ve Dünya Kupasında yıldızı parlayan oyunculardan biri olan Rojo 2014-2015 Sezonu yaz transfer döneminde Manchester United teknik direktörü Louis van Gaal’ın ısrarı ile Nani + 17 Milyon Euro ya İngiliz Ekibi Manchester United’a transfer olmuştur.

Arjantin millî futbol takımı teknik direktörü Alejandro Sabella tarafından kadroya çağırılan Rojo’nun Dünya Kupasında yıldızı parlayan oyunculardan biri oldu. Arjantin ile finale kadar giden Rojo ve arkadaşları Almanya’ya uzatmalarda 114. dakikada Mario Götze’nin attığı gole engel olamamış ve Dünya Kupasını 2. Olarak tamamlamıştır.