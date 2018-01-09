MAÇ SONUCU: Trabzonspor 2-1 Luftetari | Hazırlık maçı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor, Luftetari ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

Trabzonspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Luftetari´yi 2-1 mağlup etti.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 44´üncü dakikada Yusuf ve 62´nci dakikada Rodallega kaydederken, Luftetari´nin tek golü 51´inci dakikada Shkurtaj´dan geldi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Trabzonsporlu taraftarlar futbolcularla fotoğraf çektirdi. Trabzonspor´un Luftetari ile oynadığı hazırlık maçında bordo-mavili taraftarlar takımı yalnız bırakmadı.

Birçok taraftar saha kenarından maçı takip ederek takımlarına destek verirken, futbolcularla da fırsat buldukça fotoğraf çekildiler.

FURKAN İLE ABDULLAH 1461 TRABZON´A GÖNDERİLDİ

Trabzonspor´un altyapıdan Antalya kampına denenmek için getirdiği Abdullah Kasap ile Furkan Yıldırım, pilot takım 1461 Trabzon´a gönderildi. Özellikle Abdullah´ın A takım ile 1 gün antrenmana çıktıktan sonra pilot takıma gönderilmesi dikkat çekti.

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