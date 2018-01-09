Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica’nın zor anları

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Kukesi ile oynanan hazırlık maçını saha kenarında takip ederken bir anda boşluğa düştü. Tecrübeli çalıştırıcı şans eseri yaralanmazken hiçbir şey olmamış gibi düştüğü yerden maçı takip etmesi ilginç bir görüntü oluşturdu.

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