Galatasaraylı yıldız Badou Ndiaye için İngiltere’den talip var!

Daha önce Çin takımlarının takibinde olduğu iddia edilen Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Badou Ndiaye için İngiltere'den Stoke City'nin de devreye girdiği iddia edildi.

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Stoke City’nin, Galatasaray’da forma giyen Badou Ndiaye için nabız yokladığı iddia edildi.

Sky Sports’un iddiasına göre, bu sezon alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Mark Hughes ile yollarını ayıran Stoke City, transfer planlarını hocası olmadan yapıyor.

2015 yılında Türkiye’ye gelen ve ilk olarak Osmanlıspor forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başında sarı kırmızılı takıma transfer oldu.

Hem savunma hem de atak yönünden başarılı bir performans sergileyen Senegalli futbolcu için Stoke City’nin Galatasaray’a teklif yapacağı iddia edildi.

Profesyonel kariyerine Bodo/Glimt ekibinde başlayan Ndiaye, sarı kırmızılı ekiple çıktığı 16 maçta 1 gol atıp 2 asist yapma başarısı gösterdi.

Badou Ndiaye için müthiş iddia! 18 milyon euro... Galatasaray'da ilk yarıdaki performansı ile dikkatleri çeken Badou Ndiaye'nin menajeri, bir Çin kulübünün 18 milyon Euro'luk çıkış bedelini ödemeye hazır olduğunu sarı-kırmızılı yönetime iletti. İlgili Haberi Oku