Futbol dünyasını yasa boğan haber… Juan Carlos Garcia 29 yaşında hayatını kaybetti

Son olarak İngiltere'nin Wigan takımında forma giyen Honduraslı Juan Carlos Garcia, lösemi hastalığı ile giriştiği savaşı kaybetti. Henüz 29 yaşında hayata gözlerini yuman Juan Carlos Garcia, futbol dünyasını yasa boğdu.

SKOR DIŞ HABER – Honduras Milli Takımı oyuncularında Juan Carlos Garcia, henüz 29 yaşında hayatını kaybetti. Son olarak İngiltere’de Wigan takımının formasını giyen Juan Carlos Garcia, lösemi hastalığı ile olan savaşı kaybetti. Wigan Kulübü, Peterborough ile bu hafta oynanacak maçta Juan Carlos Garcia için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

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Juan Carlos Garcia, 2015 yılında Tenerife takımında kiralık oynarken konulan lösemi teşhisi sonrası tedavilere başlamıştı. Yaklaşık 3 yıldır amansız hastalık ile mücadele eden Honduraslı futbolcu, yaşam savaşında galip gelemedi. Wigan Kulübü, acı haberi resmi sosyal medya hesabından duyururken şu ifadeleri kullandı:

“Bu sabah kalbimizi parçalayan çok acı bir haber aldık. Eski futbolcumuz Juan Carlos Garcia’nın hayata gözlerini yumduğunu öğrendik. Bu trajik zamanda kalbimiz ailesinin ve arkadaşlarının yanında…”

Honduras Milli Takımı formasını 34 kez terleten Juan Carlos Garcia, 2014 Dünya Kupası’nda ülkesini temsil eden futbolcular arasındaydı.

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BAŞKAN’DAN DUYGUSAL MESAJ

Wigan Başkanı David Sharpe, aldıkları haber nedeniyle çok üzgün olduklarını belirterek “Bu trajik ve son birkaç yıldır Juan Carlos Garcia’nın zor anlarında yanında olan ailesi ve arkadaşları için acı bir haber… Futbolcumuzun tedavisi için bütün desteğimizi vermemize rağmen Juan Carlos Garcia bu amansız hastalıktan kurtulmayı başaramadı. Henüz 29 yaşındaydı… Hayata gözlerini yummak için çok gençti… Tüm kalbimiz ailesi ve sevenleri ile birlikte” dedi.