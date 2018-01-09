Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Moussa Sow Bursaspor yolunda

Bursaspor, BAE'de top koşturan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Moussa Sow'u transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı.

Bursaspor'da ligin ikinci yarısında gol yollarında daha etkili olabilmek için transfer gündeminin bir numaralı ismi olan Moussa Sow'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeşil-beyazlı takım, 31 yaşındaki futbolcu için yarım sezonluk 750 bin Euro teklif etti ve beklemeye geçti.

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Bu gelişmenin ardından golcü futbolcunun takımı Al Ahli, Sow'un yerine transferin son gününde Hajduk Split takımından Ante Erceg'i transfer etti. Bursaspor'un eli böylece daha da güçlendi. Sow’un Bursaspor’un teklifini kabul etmesiyle birlikte resmi imzaların atılacağı da öğrenildi.

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POKO DA LİSTEDE

Kardemir Karabükspor'da forma giyen Andre Biyogo Poko ile ilgili olarak teklif sunduklarını belirten Bursaspor Başkanı Başkan Ali Ay, “Poko ile ilgili olarak görüşmelerimiz devam ediyor ama burada Bursaspor'un menfaatini düşünmek zorundayız. İstenen rakamlar var, biz onlara bir şeyler teklif ettik. Ona göre, eğer karşı taraftan olumlu bir cevap gelirse neden olmasın. Poko'nun da alternatifleri var” diye konuştu.