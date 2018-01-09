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Fenerbahçe’den sürpriz Emre Belözoğlu hamlesi

Fenerbahçe, kariyerini Medipol Başakşehir'de sürdüren eski futbolcusu Emre Belözoğlu'yu transfer etmek için girişimlere başladığı iddia edildi.
20:379 Ocak 2018
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Fenerbahçe’den sürpriz Emre Belözoğlu hamlesi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’nin, eski futbolcusu Emre Belözoğlu’nu transfer etmek için Medipol Başakşehir ile iletişime geçtiği iddia edildi.

Habertürk Gazetesi’nin haberine göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın isteği üzerine Emre Belözoğlu konusu yeniden masaya yatırıldı.

Asbaşkan Ali Yıldırım’ın, tecrübeli futbolcu ile Antalya’da gerçekleştirdiği görüşme sonrasında el sıkıştığı öğrenildi.

Sarı-lacivertli yetkililer, Başakşehir cephesiyle görüşmelerini sürdürüyor.  Turuncu-lacivertli yöneticiler bu transfere ilk görüşmede sıcak yaklaşmasa da kapıyı kapatmış değiller.

09 Ocak 2018 Aykut Kocaman: `Oyuncu ihraç etmek lazım` Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, TÜFDAD'ın düzenlediği etkinlikte açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
emre belözoğlu Fenerbahçe Medipol Başakşehir
Son güncelleme: 20:38 | 09.01.2018
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