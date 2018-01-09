Fatih Terim’in ekibinde sürpriz isim!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, teknik ekibinde yer alan Yasin Küçük'ü oyuncularına tanıttı. Ayrıca Terim, 1 gece önce düğünü olmasına rağmen ertesi gün idmana katılan Küçük'ü futbolcularına alkışlattı.

Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarına Antalya'nın Belek İlçesi'nde yaptığı kamp çalışmalarıyla başlayan Galatasaray, dün ilk idmanını gerçekleştirdi. Terim'in yardımcıları olarak göreve gelen Ümit Davala iş başı yaparken, Pro Lisans eğitiminde yer alan Hasan Şaş çalışmalara katılmadı. Podolski`nin dönercisinde izdiham! Almanya'daki Türk nüfusunun yoğun olduğu şehirlerden biri olan Köln'de döner ve kebap satışının yapıldığı bir restoran açan Lukas Podolski'nin restoranının önünde izdiham oluştu. İlgili Haberi Oku

Yeni kondisyonerini de belirleyen Fatih Terim, daha önce çalıştığı Scott Piri'nin ekibinde yer alan Yasin Küçük'ü oyuncularına tanıttı. 1 gece önce düğünü olmasına rağmen antrenmana yetişen Küçük'ü takdir eden İmparator, tüm takımdan Küçük'ü alkışlamalarını istedi. Öte yandan ilk günü sabah ve akşam olmak üzere çift idmanla tamamlayan Sarı-Kırmızılılar, bugün de çift antrenman yapacak.