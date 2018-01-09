Evren Turhan’dan Arda Turan’a: Gelme kardeşim benim Türkiye’ye gelme

Galatasaraylı eski futbolcu ve TRT Spor yorumcusu Evren Turhan, Arda Turan'ın Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımda oynamasını istemediğini söyledi.

Tweet atan eski futbolcu, ‘Arda’yı ben Galatasaray’dan başka takımla düşünemiyorum, istemiyorum da. Onun için Avrupa’da bir takımda devam etsin. Gelme kardeşim benim gelme. Seni başka bir formayla görmek istemiyorum Türkiye’de’ yazdı.

Turhan bir başka tweet’inde ise ‘Arda Turan bence Porto’ya gitmeli. Dün gece izledim Porto’yu bir kez daha. Marega, Aboubakar ve Brahimi ile iyi anlaşır. Hem Şampiyonlar Ligi’nde oynar, süre de alır, maç eksiğini giderir, kendine gelir’ diye yazdı.

Arda Turan,bence Porto,ya gitmeli..Dün gece izledim bir kez daha Porto takımını,Arda için ideal..Marega,Abubakar ve Brahimi ile iyi anlaşır..Hem Şampiyonlar liginde oynar,sürede alır,maç eksiğini giderir,kendine gelir… — Evren TURHAN (@evrturhan) 8 Ocak 2018

Arda'yı ben Galatasaray'dan başka takımla düşünemiyorum..istemiyorum da….onun için Avrupa da bir takımda devam etsin…Gelme kardeşim benim ,gelme…seni başka bir formayla görmek istemiyorum Türkiye'de…. — Evren TURHAN (@evrturhan) 8 Ocak 2018

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