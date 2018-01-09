Everton’ın yıldızı Gylfi Sigurdsson’dan Cenk Tosun hakkında açıklama

Everton'ın İzlandalı futbolcusu Gylfi Sigurdsson, Beşiktaş'tan transfer ettikleri Cenk Tosun hakkında önemli açıklamalar yaptı.

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’ın yıldız futbolcusu Gylfi Sigurdsson, yeni takım arkadaşı Cenk Tosun hakkında övgü dolu sözler sarfetti.

Beşiktaş’tan transfer edilen golcü futbolcu hakkında konuşan Sigurdsson, “Kulübe gelen her oyuncu iyi ve pozitiftir. Cenk Tosun da onlardan biri” ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun ile daha önce karşı karşıya geldiğini söyleyen İzlandalı futbolcu, “Milli takım formasıyla ona karşı birkaç kez oynadım. Bu yüzden çok iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum. Umarım çabucak adapte olur ve hemen işe başlar” dedi.

Cenk Tosun’un 13 Ocak’ta oynanacak Tottenham maçında forma giymesi bekleniyor.

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