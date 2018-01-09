Everton’ın yeni yüzü Cenk Tosun

İngiliz kulübü, 22 milyon euroya Beşiktaş’tan transfer ettiği Cenk Tosun’u yeni tanıtım yıldızı yapıyor. Forma göğüs sponsoru olan SportPesa için ilk reklam yayınlandı. Angry Bird’de de özel bir Cenk Tosun paylaşımı yapıldı.

Everton'ın bonuslar hariç 22 milyon euro bedelle Beşiktaş'tan transfer ettiği Cenk Tosun için heyecan her geçen gün artıyor. Menajer Sam Allardyce başta olmak üzere Merseyside ekibinin çok umutlu olduğu Cenk konusunda planlar sadece saha içini kapsamıyor.

Everton, milli futbolcuyu adeta bir reklam yüzü gibi görüyor. 26 yaşındaki forveti bir yıldız gibi parlatmayı hedefleyen İngiliz ekibi özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde de ilerlemek istiyor.

Türkiye'de Liverpool'un kurduğu hakimiyeti iyi bilen Everton'ın benzer bir yapılanmayı istediği ve bu sebeple de Cenk Tosun'u çok büyük bir avantaj olarak gördüğü kaydedildi. Cenk'in potansiyelini gören Maviler, gelecek yıllarda da transfer konusunda iyi bir bonservis kazanmak istiyor. Yaşından dolayı Cenk'ten umutlu olan Everton, reklam çalışmalarına da hızlı başladı.

İngiliz kulübünün göğüs sponsoru SportPesa için ilk çekimler yapıldı ve yayınlandı. Bunun yanında kulübün sponsorlarından Angry Bird'de de özel bir Cenk Tosun paylaşımı yapıldı. Sosyal medya hesaplarından Türkçe yayınlara başlayan Everton, yeni yıldızının golleri kadar saha dışı popülerliğini de kullanmak istiyor.

İngilizce avantajı

Cenk Tosun için yapılan özel tanıtımlarda yabancı dil konusu öne çıktı. Cenk'in Everton'ın resmi televizyon kanalına İngilizce röportaj vermesi büyük bir takdir topladı. İyi İngilizce bilen yıldız golcünün bu avantajı sayesinde adaptasyon sorunu çekmeyeceği aktarıldı. Ayrıca Almanya'da yetişen Cenk Tosun'un çok iyi Almanca konuştuğu da vurgulandı.

Ailesi de tanıtıldı

İngiliz basını, Cenk Tosun'la ilgili özel haberlerine devam ediyor. Son olarak bütün İngiliz gazetelerinde Cenk Tosun'un eşi Ece Tosun ve aile hayatı tanıtıldı. ‘Cenk'in başarısındaki sır' başlığını kullanan Daily Star, yıldız golcünün kuvvetli bir aile bağı olduğundan bahsetti. Cenk Tosun ve eşinin İngiltere'de yeni ve güzel bir hayata başlama hazırlığında oldukları da kaydedildi.

Richard Moore`dan Cenk Tosun mesajı İngiltere'nin Ankara Eski Büyükelçisi Richard Moore, sosyal medya hesabından Cenk Tosun hakkında açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku