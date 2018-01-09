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Demir Grup Sivasspor, Karabük’ten Paul Papp’ı transfer etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, savunma oyuncusu Paul Papp'ı transfer etti.
22:519 Ocak 2018
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Demir Grup Sivasspor, Karabük’ten Paul Papp’ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Kardemir Karabükspor’un Romanyalı defans oyuncusu Paul Papp ile sözleşme imzaladı.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’nın Manavgat ilçesinde sürdüren Demir Grup Sivasspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip Kardemir Karabükspor’un başarılı defans oyuncusu Paul Papp ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kendisini Demir Grup Sivassporlu yapan sözleşmeye imza atan futbolcu Antalya’daki kampa da katıldı.

Romanyalı defans oyuncusu ligin ilk yarısında Kardemir Karabükspor forması ile 17 maçta görev yaptı.

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Etiketler
Demir Grup Sivasspor Kardemir Karabükspor Paul Papp
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