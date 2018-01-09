Bülent Uygun Ozan Tufan’a talip oldu

Fenerbahçeli Ozan Tufan’a Bülent Uygun’un takımı Al Gharafa talip oldu. Al Gharafa son olarak Wesley Sneijder'i transfer etmişti.

Fenerbahçe'de kamp kadrosunun dışında bırakılarak kulüp bulması istenen Ozan Tufan'a Bülent Uygun'un takımı AlGharafa talip oldu. Al Gharafa, Galatasaray’ın eski yıldızı Wesley Sneijder’ı da renklerine bağlamıştı.

NTV Spor'a konuşan Bülent Uygun “Ozan Tufan transfer listemizdeki futbolculardan biri. Kendisini kadroya katmakisteriz. Görüşmelerle ben ilgilenmiyorum. Yönetimimiz yürütüyor“ dedi.

Ancak alınan bilgiye göre Ozan Tufan bu teklife sıcak bakmıyor. Milli futbolcunun aklında İspanya Ligi'nin olduğu veLa Liga'dan kulüplerle temas halinde olduğu gelen bilgile arasında.

Bülent Uygun Gharafa ile sözleşme imzaladı Teknik Direktör Bülent Uygun, Katar Ligi takımlarından Al-Gharafa ile resmi sözleşme imzaladı. İlgili Haberi Oku

Ozan Tufan ve Robin van Persie, teknik direktör Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda kamp kadrosunun dışındabırakılmıştı. Takımdan gönderilmek istenen Hollandalı futbolcu da kulüpten sözleşme sonuna kadar alacaklarını tahsil etmek için pazarlıklarını sürdürüyor.