Arda Turan ve Göksel Gümüşdağ görüşmesinin perde arkası!

“Beşiktaş’a geliyor”, “Monaco’yla görüşme halinde”, “Yeni adresi ABD oluyor” derken, Arda Turan, Turuncu-Lacivertli formaya çok yakın...

Gazete Habertürk’te yer alan habere göre son yıllarda Süper Lig'in yükselen değeri olan, Abdullah Avcı önderliğinde bu sezonun da ilk yarısını zirvede noktalayan Medipol Başakşehir, yılın transfer bombasını patlatmak üzere…

Bu sezon tüm planlarını şampiyonluk üzerine yapan İstanbul ekibi, Barcelona'dan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan 30 yaşındaki futbolcu için temaslarını hızlandırdı.

TELEFONLA KONUŞMUŞTU

Şampiyonluk yolunda takımı daha da ateşleyecek bir transfer hamlesi için kolları sıvayan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve birkaç yönetici, Arda Turan transferiyle ilgili somut adımları atmak için Barcelona'ya gitti.

İlk olarak başkan Gümüşdağ daha önce telefonla da konuştuğu Arda'yla öğle saatlerinde bir araya geldi.

Milli futbolcuyla yüz yüze görüşmek için İspanya'nın yolunu tutan başkan, verdiği örneklerle milli yıldıza Başakşehir Kulübü'ndeki aile ortamını anlattı.

‘BABACAN, İKİNCİ LİGDEYDİ'

Başakşehir'e gelen hiçbir ismin pişman olmadığını anlatan başkan, “Biz senin için her türlü fedakarlığa hazırız. Peki sen tarih yazmaya var mısın Arda?”

“Buraya kimler geldi. Emre Belözoğlu geldi, şimdi ne durumda. ‘Bitti' denilen Adebayor, geldi, bak ne oldu.”

“Volkan Babacan ikinci ligdeydi, şimdi Milli Takım'ın birinci kalecisi… Hepsi ikinci baharını yaşıyor” ifadelerini kullandı.

TOP ARTIK BARÇA'DA

Gümüşdağ'ın bu sözlerinden etklinen Arda ise “Ben de bu mücadele içerisinde bir nefer olarak var olacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Sizin güveninizi boşa çıkarmayacağım” diyerek “Evet” yanıtını verdi.

Akşam saatlerinde ise Başakşehirli diğer yöneticiler, Barcelona Kulübü ile masaya oturdu.

Bu toplantıya Gümüşdağ'ın yer almadığı öğrenilirken, Katalan ekibiyle yıllık ücreti yarıya yarıya paylaşma konusundaki pürüzlerinde giderilmesi yarın ya da perşembe günü resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

“ONU TÜRK FUTBOLUNA YENİDEN KAZANDIRACAĞIZ”

Bu transfer için yoğun mesai harcayan başkan Gümüşdağ, Arda Turan'ın Başakşehir formasıyla eksi formunu yakalayacağını ifade etti.

Başkanın, milli yıldızla ilgili olarak yakın çevresine “Arda'nın varlığı psikolojik olarak da bizi olumlu etkileyecek. Emre gelmeden önce de ‘Takımı bitirir' diyorlardı.Ne oldu, bir şey oldu mu?”

“Şimdi Arda için de konuşuyorlar. Ama hiçbir şey olmaz. Arda Turan, Türk futbolu ve Milli Takım için çok büyük değer. Arda'yı Türk futboluna yeniden kazandıracağız.”

“Milli Takıma'a da yeniden dönecek ancak onun da özverili olması gerekiyor” dediği öğrenildi.

Mehmet Ağar`dan Arda Turan ve Galatasaray açıklaması! Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Barcelona forması giyen ve Medipol Başakşehir'e transfer olması gündemde olan Arda Turan'la ilgili bilinmeyenleri anlattı. İlgili Haberi Oku