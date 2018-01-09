Andrey Arshavin’in eşi ortalığı birbirine kattı, uçaktan atıldı!

Andrey Arshavin'in eşi Alisa, bebek bakıcısını yanına oturtamayınca 'Ben Rus ajanıyım' diyerek uçağı birbirine kattı

SKOR DIŞ HABERLER / Ünlü Rus futbolcu Andrey Arshavin’in eşi Alisa, çocukları ile birlikte uçaktan indirildi. Kabin memurlarıyla kavga ettiği sırada ‘Ben bir Rus ajanıyım’ şeklinde tehditler savurması da Alisa Arshavin’in uçaktan atılmasını engelleyemedi.

Olayın ardından Alisa Arshavin bebeğinin bezinin kötü koktuğu gerekçesiyle indirildiğini öne sürerken havayolu şirketi resmi bir açıklama yayınlayarak söz konusu iddiayı yalanladı. Rus Havayolu şirketi Aeroflot, Alisa Arshavin’in ekonomi sınıfı bileti olan bebek bakıcısını business bölümünde oturtmak için ısrar ettiğini, tüm uyarılara rağmen uçak kalkmaya hazırlanırken bebeğin emniyet kemerini takmadığını açıkladı. Görevliler ile Alisa Arshavin arasında çıkan tartışmada genç kadın defalarca ‘Ben Rus ajanıyım’ ifadelerini kullandı.

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Öte yandan 35 yaşındaki Alisa Arshavin, 10 aylık kızının bezinin koktuğu gerekçesiyle uçaktan indirildiğini iddia etti.

Görgü tanıkları ise Alisa Arshavin’in uçakta bakıcıyı yanında oturtmak için para farkı ödemeyi teklif ettiğini, reddedilmesine rağmen bakıcıyı yanına aldığını söyledi. Uçak içinde yaşanan tartışmaların ardından Alisa Arshavin, bakıcısı ve iki kızıyla birlikte indirilirken, uçak 2 saat rötar yaptı.

Havayolu şirketi, biri yazılı olmak üzere çok sayıda uyarının ardından söz konusu kararın kaptan pilot tarafından alındığını açıkladı.