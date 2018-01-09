Altaylı’dan flaş sözler! ‘Rüştü abarttı altında kalır!’

Habertürk yazarı Fatih Altaylı,Fatih Terim ile Rüştü Reçber arasındaki polemik hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Altaylı’nın yaptığı o açıklama…

RÜŞTÜ İŞİ KAN DAVASINA DÖKTÜ

– Terim'i yeri geldiğinde biz de sert bir şekilde eleştiriyoruz. Ama Oğuz Çetin ve Rüştü gibi oyuncuların yaptığı sert açıklamalar rahatsızlık veriyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

– Rüştü işi kan davasına döktü. Bir spor yazarı ve yorumcusu ile bir teknik direktör arasında kan davasına dönüşen bir durum var ise o yorumcu bundan zarar görür. Rüştü abarttı ve altında kalır bu sözlerinin. beIN Sports bunu nasıl taşır, yazdığı gazete bunu nasıl taşır, bilemiyorum. Bak mesela Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le ilgili benim benzer bir durumum var. Ama ben spor yazarı değilim.

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