Alper Potuk: ‘6 haftalık periyodu en az hazarla atlatırsak ipi göğüsleriz’

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Alper Potuk, sarı lacivertli kulübün televizyon kanalına açıklamalarda bulunurken ligin ikinci yarısından beklentilerini dile getirdi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’nin Antalya'da devam eden hazırlık kampında Fatih Demirkol'un sunduğu “Kamp Günlüğü” programına konuk olan Alper Potuk, “Ligin ikinci yarısında da çıkışımızı sürdürmek istiyoruz” dedi.

İkinci yarıdaki ilk 6 haftaya dikkat çeken başarılı futbolcu, sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf olacaklarına inandığını ifade etti.

Sözlerine Antalya'da gerçekleştirilen hazırlık kapını değerlendirerek başlayan Alper Potuk, yoğun geçen hazırlık sürecini şu şekilde özetledi:

“HER ŞEY GÜZEL GİDİYOR”

“Kamp döneminin yoğun geçtiğini söyleyebilirim. Ağır antrenmanlar yapıyoruz. Sezon içerisinde bunun meyvelerini alacağımızı düşünüyorum. Şu an için gayet güzel gidiyor, takım daha beraber olmaya başladı. Özellikle ilk yarının son 6-7 haftalık periyotunda kazanılan alışkanlıklarla beraber çok iyi bir ortam oluştu. Her birimiz kendimize ait programlarla ilerliyoruz. Bu nedenle de antrenmanla gayet iyi geçiyor. Takımdaki herkes yüzde yüzüyle antrenmanda yer alıyor. Özetle her şey güzel gidiyor.”

Ligin ilk yarısında yakalanan çıkışı, ikinci devrede de sürdürmek istediklerini de ifade eden Alper, “İlk yarının son haftalarında yakaladığımızı çıkışı ikinci devrede de sürdürmek istiyoruz. Şimdi bizleri zorlu bir süreç bekliyor. Özellikle de 6 haftalık periyota dikkat çekmek istiyoruz. Bu süreci en az hasarla atlattığımızda eminim ki bu takım sezon sonunda ipi göğüsleyecek. O nedenle ilk 6 haftaya çok önem veriyoruz. İnşallah şanssızlıklardan uzak bir başlangıç yaparız. Bildiğiniz gibi sezon başında çok fazla sayıda şansızlık yaşadık. Onlardan uzak bir başlangıç yaparsak çok mutlu bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.”dedi. Bülent Uygun Ozan Tufan`a talip oldu Fenerbahçeli Ozan Tufan'a Bülent Uygun'un takımı Al Gharafa talip oldu. Al Gharafa son olarak Wesley Sneijder'i transfer etmişti. İlgili Haberi Oku

“TAKIMA GİRMEK ZORLAŞTI”

Sezon başında yaşadığı sakatlığı geride bıraktığını ve forma yarışına ortak olduğunu dile getiren başarılı futbolcu, “Sezon başı kampını iyi geçirip, hazırlık maçlarıyla da sezona iyi bir başlangıç yaptım. Ancak Vardar maçında şanssız bir sakatlık yaşadım. Geçen sezon sakatlık yaşamadan 45 maç oynamıştım. Bu sezon ise 4'üncü, 5'inci maçta sakatlandım ve bu da ister istemez beni geriye attı. Sonrasında takım kazanmaya başladı ve haliyle takıma girmek de zorlaştı. İkinci yarıya da sezona başladığım gibi iyi başlayıp sakatlıklardan ve şanssızlıklardan uzak olup formayı alarak devam etmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

“SADECE GOL ATIP ASİST YAPMAK KÖTÜ HİSSETTİRİYOR”

Sahada her zaman takımı için mücadele eden bir Alper olduğunu ve olacağını da söyleyen milli futbolcu, “Skora katkı yapınca haliyle iyi olarak görüyorlar ama benim için sadece gol atıp asist yapmak kendimi kötü hissettiriyor. Benim için iyi bir Alper; takıma her zaman yardım eden, hem defansta hem de ileride mücadeleyi bırakmayan, takım oyununa sadık kalan ve hocanın söylediklerini yapmaya çalışandır. Gol atmasam da takıma yardımcı olunca mutlu oluyorum.” açıklamasında bulundu.

Alper Potuk, 2018 yılındaki beklentilerini ise şu şekilde sıraladı:

“İlk geldiğim sezon yaşadığım şampiyonluğu unutamıyorum. Bunu tekrar yaşamak çok istiyorum. 2018'den önce sağlık, mutluluk, başarı ve şampiyonluk bekliyorum.”

Son olarak taraftar desteğinin şampiyonluk yolunda çok önemli olduğuna değinen Alper Potuk, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Taraftarı yanımızda görmek, onlarla bir araya gelmek konsantrasyonumuzu da etkiliyor. Taraftarımızın coşkusu ve heyecanı bize güç veriyor. İşte o noktada taraftarınız için her şeyi yapmaya çalışıyorsunuz. Taraftarımız olmadan eksiğiz. Bize destek olmaya devam etsinler ve bu yolun sonunda çok mutlu olacağız.”