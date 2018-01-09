Abdullah Avcı: Başakşehir’in kapısı Arda’ya sonuna kadar açık

Arda Turan’ın Başakşehir’e transferiyle ilgili yorumda bulunan Avcı, “Bu kulübün kapısı Arda’ya sonuna kadar açık. Arda bu takıma büyük katkı sağlar” dedi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalya kampında özel açıklamalarda bulundu. Bu sezon şampiyonluk hedefinin konulmasıyla ilgili konuşan Avcı, “Geçen sene 17 maçta ilk yarıyı lider bitirmemize rağmen şampiyonluk kelimesini kullanmadım. Çünkü bir deneyim yaşıyorduk. Bütün bir hedef koymak bize, kulübe ve oyuncuya yük olacaktı ama içimizde bu duygu vardı. 33 hafta şampiyonluğu kovaladık ve harika bir deneyim kazandık. Bu sene ilk yarı bittiğinde oyuncu kadrosunda, oyun kalitesinde değişim yaşadık. Geçen seneden devam eden büyük takımlara karşı oynadığımız oyun ve aldığımız skorlar Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmemiz, Galatasaray'ı içeride farklı yenmemiz, Beşiktaş'a karşı üstün oynayıp berabere kalmamız ve ilk yarıyı lider tamamlamamızla biz de şampiyonluğa oynuyoruz dedik. Geçen seneden deneyimler kazandık. Bunları ne kadar uygulayacağız veya uygulamayacağız , bunlar ikinci yarı itibariyle belli olacak. İkinci yarı için burada kampa başladık ve oyuncuların katılımı çok iyi. 3,5 senedir kurduğumuz düzen, oyuncuların hem sezon başına, hem devre arasına, hem sene içindeki profesyonel duruşları işimizi kolaylaştırıyor” diye konuştu.

“Bizim bir hayalimiz var ve umarım şampiyonluk yaşarız”

Başakşehir'in son dönemde yaşadığı çıkış ve bu gelişimin şampiyonluk getirip getirmeyeceği sorusunu yanıtlayan Avcı, “Aslında şampiyonluk kadar değerli işler de yapıyoruz. 2 kez 4. olarak ligi bitirdik, geçen sene 2. sırada ligi tamamladık, kupa finali oynadık. Türk takımlarının altyapısında yetişen en pahalı yurt dışı transferini gerçekleştirdik. Süreklilikte zirvede bulunan bir takım var ve şampiyonluk kadar değerli. Kulübün organik yapısı, başkanın vizyonu, kurumsal yapıyı devamlı gelişime müsait. Biz hep bu yarışın içinde olmak istiyoruz. Kadro değişimlerini de adım adım yaptık. Zaman içinde hem sisteme bağlı, oyunu geliştirecek oyuncularla geliştirdik. 4 senede hızla gelişen bir kulübün böyle bir hedefinin olması bence harika. Öncesinde ve sonrasında bunun sürekliliğini sağlayabiliyorsan, oyuncu üretebiliyorsan bu durum çok iyi. Bu sene Avrupa Kupaları'nda 10 maç oynadık. İlk yarıda 30 resmi maç oynadık. Bizim bir hayalimiz var ve umarım şampiyonluk yaşarız” ifadelerini kullandı.

“Sahalarda örümcek kamera olursa her takımın işine gelir”

Bilimin yeşil sahalarda çok geniş bir şekilde kullanması ve yayıncı kuruluşun sahalara örümcek kamera koyma düşüncesiyle ilgili konuşan Abdullah Avcı, mütevazı olması hakkında da açıklamalarda bulundu. Kamuoyunun kendisine değer verdiğini hissettiğini söyleyen başarılı teknik adam, “Benim kendimle ilgili mutlu olduğum, kendimi geliştirdiğim ve kulübüme katkı sağladığım bir durumdur. Her zaman söylüyorum, sokakta dolaşan bir insan olduğum için bu değeri insanlar bana veriyor” dedi. Teknolojik gelişmelerle ilgili de konuşan Avcı, “Ben bazı istekleri kendi adıma istemiyorum, Türk futbolunun, antrenörlerin gelişimi için istiyorum. Bugün İngiltere'de, Almanya'da gelişmeler bu şekilde. Geçen hafta Manchester City'ye 2 yardımcımı gönderdim, orada neler yapıldığına dair gelişimleri takip etmelerini istedim. Analizde, sağlıkta, performansta neler var, bunları görmek istedim. Yayıncı kuruluştan bütün sahayı gören kamera olmasını istedik. Bütün takımlara maçtan sonra bu görüntü hemen servis edildiğinde, bizim başka şehirlere hoca göndermemize gerek kalmayacak ve rakibin analizini hızlı şekilde yapabiliriz. Hem oynadığımız maçın, hem rakibin analizini yapabileceğiz” açıklamasında bulundu.

“Şampiyon olup ‘yeter' dersen o zaman gidip sahil kasabasına yerleş”

Başakşehir'de şampiyonluk yaşayıp, sonrasında Avrupa'da takım çalıştırıp çalıştırmayacağının sorulması üzerine Abdullah Avcı, “Ben 4 senedir ligin tepesine oynayan bir takımın teknik direktörüyüm. Zirvede olmak beni heyecanlandırıyor. Bundan öncesinde ben bu işin en tepesini de gördüm, A Milli Takım teknik direktörü olarak. Burada mutlu ve keyifliyim. Burada güzel şeyler çıkarmak beni heyecanlandırıyor. Bu işte hedefler bitmez. Sporcu ruhu bunu gerektirir. Ne getirir ne götürür bilemem ama yerinde durmayacaksın. Şampiyon olup yeter dersen, o zaman gidip sahil kasabasına yerleşeceksin. Bunu zaman ve süreç gösterecektir. Bu planlamayla değil, uzun vadede çalışacak şekilde hareket ediyoruz. Futbolun içinde inişler ve çıkışlar olabilir ve bunlara da hazır olmak gerekir. Belli bir standartta gidiyoruz. Kariyer planlaması, kulübün geleceği adına daha belirleyici olacaktır” diye konuştu.

“Bu kulübün kapısı Arda'ya sonuna kadar açık”

Son dönemde Arda Turan'ın Başakşehir'e transfer olacağı iddialarıyla ilgili Abdullah Avcı, “Arda, benim 2 oğlum ve eşimle de çok samimi. Geçen şubat ayında da oradaydılar, maç seyretmeye gitmişlerdi ve ona da uğradılar. Ailenin büyük oğlu gibidir. Arda'yla herkes çalışmak ister. Burada Emre abisi var, ben varım, Göksel başkan var. Arda Turan kariyer planlamasını nasıl yapacak, nasıl bir karar verecek, bunu yakın bir zaman gösterecek. Yılbaşından önce ben kendisiyle konuştum. Daha öncelerin de hep fikir alışverişi yaptık. Atletico, Barcelona, Milli Takım süreçlerinde hep görüştük. Bizimle ilgili karar verirse biz ona yardımcı oluruz. Onunla herkes çalışmak ister. Yılbaşından önce konuştuğumuzda, tıkandığın her noktada paylaşımlarda bulunuruz ama senin de burada bir kapın olduğunu bil dedim kendisine. Her zaman konuştuğum birisi, değerli bir insan. Oyuncu yapısı açısından da eğer bu transfer olursa bize çok önemli katkı sağlar” diyerek Arda Turan'ın transfer olması durumunda çok önemli bir kazanç olacağını ifade etti.

“100 senelik kulüplerle yarışıyoruz”

Şampiyonluk yarışında Başakşehir'i en çok zorlayacak olan takımın hangisi olacağı sorusuna Avcı, “100 senelik kulüplerle yarışıyoruz. Şampiyonluklara ve bu kültüre sahipler. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor bu kültüre sahip. Harika bir rekabet var. Biz bu 100 senelik kulüplerle nasıl yarışırız, nasıl sakin kalırız, nasıl coşkulu dururuz, nasıl oyun kalitemizi artırırız diye düşünüyoruz. Hepsi kaliteli ve birbirine yakın takımlar. Onların yaşayacağı olumlu ve olumsuz durumlar, kendileri adına belirleyici olacaktır” cevabını verdi.