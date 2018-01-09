1000 kişi Riva Koşusu’nda yarışacak

Türkiye’nin en güzel manzaralarından birinde sahip olan Riva'da gerçekleştirilecek olan Riva Koşusu, 11 Şubat Pazar günü koşulacak.

Riva Koşusu, 11 Şubat Pazar günü her yaştan 1000 sporseverin katılımı ve Beykoz Belediyesi’nin desteğiyle Riva'da start alacak. Macera Akademisi tarafından düzenlenen yarışa katılanlar toplam 10 kilometrelik bir parkurda ter dökecek. 4-12 yaş arasındaki Minik Adımlar koşucuları da 500 m'lik parkurda koşacaklar.

Macera Akademisi Genel Müdürü Caner Odabaşoğlu, katılımcılara kazanma hırsını değil, mücadele etme keyfini tattırmak istediklerini söyleyerek, “Çok mavi, çok yeşil, çok keyifli, biraz zorlu bir parkur hazırladık. Bitiren herkes kazanacak, her kategoride en hızlı 3 erkek ve 3 kadın kürsüye çıkacak. Yarışmacılar farklı yaş gruplarında tasnif edilecek ve ilk 3'e girenler sürpriz ödüller kazanacaklar” dedi.