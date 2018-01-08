Yeni hedef Aatif Chahechouhe

Sneijder transferiyle dikkat çeken Bülent Uygun’un çalıştığı Katar temsilcisi Al Gharafa, Aatif Chahechouhe’yu da yakın takipte tutuyor. Dünya Kupası’nda Fas Milli Takımı’nda olmayı hedefleyen yıldız isim Fenerbahçe’de kalmak istiyor.

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Aatif Chahechouhe konusunda Katar takımı Al Gharafa yakın takipte bulunuyor. Geçtiğimiz ay Bülent Uygun'un teknik direktörlük görevine gelen Al Gharafa takımı, ilk ciddi hamlesini Wesley Sneijder'e imza attırarak yaptı.

Uygun, Katar ekibiyle anlaşır anlaşmaz, yeni yönetimine bir transfer listesi sunarak, Türkiye Süper Ligi'nden tanıdığı isimleri yazdı.

Bu isimlerin başında bu sezon Aykut Kocaman ile iyi bir ivme yakalayan Aatif Chahechoue isminin olması da dikkat çekiyor. Katar basınında yer alan haberlerde, Al Gharafa'nın Sneijder'in ardından Aatif için de ciddi çalışmalar yaptığı belirtildi. Bülent Uygun ile çok önemli bir yatırım yapmaya karar veren Katar kulübünün, bu transfer için de ekonomik anlamda hazır olduğu kaydedildi. Bülent Uygun`un gözü Bucasporlu Atakan`da Katar'ın El-Gharafa takımının başına geçen teknik direktör Bülent Uygun, Bucaspor'un altyapısından yetiştirdiği orta saha oyuncusu Atakan Kesgin'i transfer etmek istediğini açıkladı. Bülent Uygun'un listesinde iki Türk futbolcu daha bulunuyor. İlgili Haberi Oku

Ancak Aatif tarafında ise transfere sıcak bakması beklenmiyor. Zira sezonun ilk yarısının son bölümünde istikrarlı ve olumlu bir performans çizen tecrübeli yıldız, Fenerbahçe ile yola devam etmek amaçlıyor.

2018 Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı'na seçilmeyi amaçlayan ve bu fırsatı tepmek istemeyen 31 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli takımla yakaladığı uyumu ve istikrarı sürdürüp, sezonun ikinci yarısında başarılı olmayı hedefliyor. Ayrıca Aykut Kocaman ve teknik heyet de Faslı yıldız Aatif'in hem çalışma disiplininden hem de saha içi performansından oldukça memnun.

Öte yandan, Al Gharafa takımı Fenerbahçe ile ayrılma aşamasında olan Ozan Tufan ile de ciddi biçimde ilgileniyor.