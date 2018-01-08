Yeni hedef Aatif Chahechouhe
Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Aatif Chahechouhe konusunda Katar takımı Al Gharafa yakın takipte bulunuyor. Geçtiğimiz ay Bülent Uygun'un teknik direktörlük görevine gelen Al Gharafa takımı, ilk ciddi hamlesini Wesley Sneijder'e imza attırarak yaptı.
Uygun, Katar ekibiyle anlaşır anlaşmaz, yeni yönetimine bir transfer listesi sunarak, Türkiye Süper Ligi'nden tanıdığı isimleri yazdı.
Bu isimlerin başında bu sezon Aykut Kocaman ile iyi bir ivme yakalayan Aatif Chahechoue isminin olması da dikkat çekiyor. Katar basınında yer alan haberlerde, Al Gharafa'nın Sneijder'in ardından Aatif için de ciddi çalışmalar yaptığı belirtildi. Bülent Uygun ile çok önemli bir yatırım yapmaya karar veren Katar kulübünün, bu transfer için de ekonomik anlamda hazır olduğu kaydedildi.
Ancak Aatif tarafında ise transfere sıcak bakması beklenmiyor. Zira sezonun ilk yarısının son bölümünde istikrarlı ve olumlu bir performans çizen tecrübeli yıldız, Fenerbahçe ile yola devam etmek amaçlıyor.
2018 Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı'na seçilmeyi amaçlayan ve bu fırsatı tepmek istemeyen 31 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli takımla yakaladığı uyumu ve istikrarı sürdürüp, sezonun ikinci yarısında başarılı olmayı hedefliyor. Ayrıca Aykut Kocaman ve teknik heyet de Faslı yıldız Aatif'in hem çalışma disiplininden hem de saha içi performansından oldukça memnun.
Öte yandan, Al Gharafa takımı Fenerbahçe ile ayrılma aşamasında olan Ozan Tufan ile de ciddi biçimde ilgileniyor.