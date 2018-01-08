Son dakika! Beşiktaş Kanadalı golcü Cyle Larin ile anlaştı

Beşiktaş yeni golcüsünü Kanada'da buldu. TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar MLS ekiplerinden Orlando City'de forma giyen Cyle Larin'le anlaşmaya vardı.

Cenk Tosun’u rekor bedelle Everton’a satan Beşiktaş yeni golcüsünü buldu. Beşiktaş, MLS ekiplerinden Orlando City’de forma giyen Kanadalı golcü Cyle Larin ile 3+1 yıllığına anlaştı. 22 yaşındaki ve 1.88 metre boyundaki golcünün çarşamba günü kampa katılması bekleniyor.

Cyle Larin kimdir?

14 Nisan 1995 tarihinde Ontario’da doğan Cyle Larin, 2015 yılında Connecticut Üniversitesi futbol takımından Orlando City’nin yolunu tuttu. 2015 yılında hem kulübü hem de ülkesi adına toplam 37 maçta forma giyen genç yıldız, 20 gole imza attı. 2016 yılında formunu koruyan Larin, 34 karşılaşmada 14 kez rakip fileleri havalandırırken 3 asist kaydetti.

2017 sezonunda ise 30 maçta 12 gol kaydeden Cyle Larin, Kanada Milli Takımı’ndan arkadaşı Atiba Hutchinson tarafından yaz aylarında Beşiktaş’a önerildi. 20 gün sonra sözleşmesi tamamlanacak olan Larin’i siyah-beyazlılar bedelsiz olarak kadrosuna dahil edecek.

Clye Larin nasıl bir oyuncu?

Hava toplarında etkili olan Cyle Larin, kale önünde ise iyi bir bitirici. Top sürme ve adam geçme yeteneklerine sahip Kanadalı futbolcunun pas yetenekleri ve savunma katkısı Şenol Güneş yönetiminde gelişebilir.

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