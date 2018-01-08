Son dakika… Başakşehir’in başkanı Göksel Gümüşdağ’dan kritik Arda Turan görüşmesi

Barcelona'da forma giyen Arda Turan için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan İspanya'ya çıkarma... Katalan ekibiyle Başakşehir'in, Arda Turan'ın 1,5 yıllık kiralanması konusunda anlaşma sağladığı belirtildi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir’in Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan ile görüşmek için İspanya’ya gitti.

Öte yandan A Spor’a konuşan Antalyaspor’un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ise, “Arda Turan Başakşehir’e hayırlı olsun. Arda’nın Türkiye’ye dönme durumunu öngörüyordum. Dönerse ya Galatasaray olurdu ya da Başakşehir olurdu. doğru bir kulübe geldi, inşallah başarılı olur” dedi.

Gündüz saatlerinde Göksel Gümüşdağ ve ekibindeki yöneticilerin özel uçakla Barcelona’ya gittiğini belirtilmişti. Tecrübeli futbolcunun Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardığı, iki kulübün ödeme planı konusunda anlaşmasının beklendiği öğrenildi.

Milliyet Gazetesi’nin haberine göre, yapılan görüşmelerde Arda Turan’ın 1,5 yıllık kiralanması konusunda Katalan ekibiyle anlaşma sağlandı.

Sözleşmede satın alma opsiyonu olacağı belirtilirken Barcelona’nın belirlediği bedel üzerinden Başakşehir’in bu transferi bitirebileceği ifade edildi.

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